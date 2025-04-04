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在華拍遼寧艦竊軍情 國安部拘3菲籍特工

【明報專訊】中國國安部昨通報，近期偵破一宗菲律賓間諜案件，拘捕3名涉嫌在中國境內從事間諜活動的菲籍軍情特工。國安部指出，菲律賓間諜機關長期關注、重點蒐集中國軍事部署情况，提醒在華外國公民切勿在境外機構、組織或個人指使下從事間諜活動。

國安機關人員發現，菲律賓籍在華人員斯皮內斯（David Servaez）多次前往軍事設施周邊活動，形迹可疑。偵查揭發，斯皮內斯的「上線」赫雷拉（Richie Herrera）是菲律賓軍事情報機關間諜，遠程指揮斯皮內斯在中國境內開展間諜竊密活動。

均遠程受僱一菲間諜 培訓後來華

進一步偵查發現，赫雷拉同時指揮另兩名菲律賓籍在華人員恩丹西亞（Albert Endencia）和普利薩多（Nathalie Plizardo）蒐集敏感信息。國安機關在獲取證據後，拘捕斯皮內斯、恩丹西亞、普利薩多3人。通過審查調查證實，2021年以來，赫雷拉先後招募上述3人為行動特工，進行間諜培訓後派遣來華執行秘密情報任務。

央視報道，斯皮內斯在拍攝時被發現，有關證據包括大量軍事活動圖片，畫面可見中國航母遼寧艦的照片。

由於中菲正因南海島礁主權爭端而關係惡化，外界關注雙方互捉間諜是否與此有關。中國外交部發言人郭嘉昆昨回應有關案件時表示，中國司法機關和有關部門嚴格依法辦案，也將保障有關人員的合法權益。他稱，近期菲律賓方面炮製多宗所謂「中國間諜案」，在事實不清的情况下大搞有罪推定和污名化、政治化，中方堅決反對，並多次提出嚴正交涉。

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