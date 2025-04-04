美禁駐華人員戀中國公民 美媒指政策涵港領館 家屬及承包商同受限

去年禁戀警衛服務人員 今年起擴範圍

美聯社引述知情人士報道，今年1月，時任美國駐華大使伯恩斯在卸任前，下令禁止所有政府的駐華人員及其家屬，與任何中國公民發生「戀愛或性關係」；政策涵蓋美國駐華大使館及駐廣州、上海、瀋陽、武漢和港澳總領事館的美國員工。

已有關係者可申豁免 被拒須分手

知情人士說，與中國公民已有關係的美國人員可以申請豁免，但如果豁免申請被拒絕，他們必須終止關係或離職。任何違反該政策的人將被勒令立即離開中國。報道指，這項政策於今年1月份通過口頭和電子訊息的方式傳達給駐華美國人員，但尚未公開宣布。

報道指，去年夏天就已有禁止駐華使領館人員與當地警衛和其他中方服務人員發生戀愛關係的規定。伯恩斯在離任前將範圍擴大到全面禁止與中國任何中國公民建立此類關係。兩名知情人士說，去年夏天有美國國會議員聯繫了伯恩斯，表示擔心對此類關係的限制不夠嚴格。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日在例行記者會上被問及此事，他回應：「我想這個問題你問美方可能更合適。」美國國務院則表示內部事務不予置評。前中央情報局分析師、華盛頓智庫詹姆斯敦基金會主席Peter Mattis表示，至少有兩宗中國特工勾引駐華美國外交官的案件曾被公開，但他近年來沒有聽說過這樣的案件。

美聯社指，冷戰期間，美國駐外機構僱員曾是各國情報機構獲取敏感信息的重點對象。解密的國務院文件顯示，1980年代後期，美國政府禁止駐蘇聯、東歐國家和中國的工作人員與當地人交朋友、約會或發生性關係。在蘇聯解體後，這些限制有所放鬆。報道稱，自冷戰結束以來，一刀切的「不許交往」政策尚未有報道。

防遭策反 中國限制外交官長駐一國

中美關係緊張令兩國加大力度互相防範間諜，除了美國新規，中國國安部近年也向公民加強宣傳教育，提高他們警覺。報道另引述熟悉中國官僚機構人士的說法稱，近年來，北京開始嚴格執行規定，禁止配偶獲得外國國籍的中國公務員晉升，並限制外交官在一個國家長期停留。

另邊廂，美國總統特朗普與億萬富翁馬斯克正推動聯邦政府改革，裁撤大量政府機構人員。有前白宮首席信息官Theresa Payton不久前警告，這一變動使得俄羅斯、中國及其他對手國家「獲得了前所未有的機會來招募線人」。

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