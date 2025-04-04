江澤民故居官宣開放 預約爆滿 展陳生平 四代親屬揚州參觀

央視畫面顯示，江澤民長子江綿恆、次子江綿康、長孫江志成、曾孫等親屬昨到江氏故居參加開放日活動，江澤民87歲的妹妹江澤慧亦在場。眾人聽取導覽員講解後，進入室內參觀。該則新聞昨晚在央視「新聞聯播」、緊接中共中央總書記習近平的新聞之後播出。

江澤民故居位於揚州市廣陵區東關街道東圈門16號，是揚州傳統磚木結構三合院民居，分為東、西兩路院落。西路院落是江澤民童年和青少年時期（1929-1940年）與家人一起租住生活的場所。正廳是「敦本堂」，屋內陳設明清紅木家具，牆上掛有江澤民手書字幅。在一間江澤民曾住過的房間，掛有江澤民生前回鄉探訪時在該房間書桌前的留影。後廚等部分設施是後來翻修。院內還有個小巧的庭院。

東路院落現為陳列場所。展廳正門迎面是一幅江澤民生前標準肖像，展陳以江澤民的生平為重點，分為「偉大光輝的一生」、「愛國知識分子家庭」和「揚州永遠是故鄉」3部分。

禁直播帶花束

故居免費對外開放，採取分時段預約方式，每周二至周日開放。遊客可以通過「江澤民故居」微信小程序，至少提前一天實名預約7天內參觀。故居管理處強調，場內禁止直播、錄播、採訪等活動，並禁止帶花束、相機及可能塗污的口紅等物件入內。

昨日官方宣布故居開放的消息後，引起大批網民關注，紛紛表示要趁清明假期前往參觀。昨晚「江澤民故居」微信小程序顯示，可預約的7天內（4月4至10日）已「無票」。

江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日在上海逝世，享年96歲，其骨灰撒入長江入海口。

明報記者