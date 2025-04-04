江澤民故居官宣開放 預約爆滿 展陳生平 四代親屬揚州參觀

【明報專訊】清明節前夕，官方宣布已故中共中央總書記江澤民位於江蘇揚州的故居正式面向社會公眾開放，消息一經曝光，可預約日期迅即全部爆滿。故居昨日組織參觀活動，江澤民親屬和生前身邊工作人員代表，以及江蘇省幹部群眾代表等瞻仰江澤民故居，並參觀江澤民生平陳列展。
央視畫面顯示，江澤民長子江綿恆、次子江綿康、長孫江志成、曾孫等親屬昨到江氏故居參加開放日活動，江澤民87歲的妹妹江澤慧亦在場。眾人聽取導覽員講解後，進入室內參觀。該則新聞昨晚在央視「新聞聯播」、緊接中共中央總書記習近平的新聞之後播出。
江澤民故居位於揚州市廣陵區東關街道東圈門16號，是揚州傳統磚木結構三合院民居，分為東、西兩路院落。西路院落是江澤民童年和青少年時期（1929-1940年）與家人一起租住生活的場所。正廳是「敦本堂」，屋內陳設明清紅木家具，牆上掛有江澤民手書字幅。在一間江澤民曾住過的房間，掛有江澤民生前回鄉探訪時在該房間書桌前的留影。後廚等部分設施是後來翻修。院內還有個小巧的庭院。
東路院落現為陳列場所。展廳正門迎面是一幅江澤民生前標準肖像，展陳以江澤民的生平為重點，分為「偉大光輝的一生」、「愛國知識分子家庭」和「揚州永遠是故鄉」3部分。
禁直播帶花束
故居免費對外開放，採取分時段預約方式，每周二至周日開放。遊客可以通過「江澤民故居」微信小程序，至少提前一天實名預約7天內參觀。故居管理處強調，場內禁止直播、錄播、採訪等活動，並禁止帶花束、相機及可能塗污的口紅等物件入內。
昨日官方宣布故居開放的消息後，引起大批網民關注，紛紛表示要趁清明假期前往參觀。昨晚「江澤民故居」微信小程序顯示，可預約的7天內（4月4至10日）已「無票」。
江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日在上海逝世，享年96歲，其骨灰撒入長江入海口。