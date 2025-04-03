小米車起火3死 電池供應商撇清關係

遺屬轟雷軍「虛偽」 小米卸責

小米前晚宣稱等待警方許可才能接觸遺屬，但率先向公眾披露事故的羅姓司機父母昨凌晨向《濟南日報》旗下新媒體「新黃河」表示，小米與警方而非家屬聯繫「更冷血」。羅父表示，只想為女兒討公道，同時警示車企「不要把定時炸彈放在路上……不是把高科技堆在車上就安全」。

另據「澎湃新聞」報道，小米客服稱涉事車型小米SU7標準版電池由比亞迪旗下的弗迪電池或寧德時代提供，小米隨機安裝，車主不能自選。寧德時代否認涉事車輛使用其產品；寧德時代客服表示，暫時無法得知涉事車輛採用何款電池。比亞迪客服表示，非業務部門無法查詢相關信息。小米前晚聲明表示，暫時未接觸到事故車輛，無法確認電池狀况。

遺屬曾質疑，高速公路施工改道不合理是導致車禍原因之一。事發高速路段的管轄單位池州高速公路管理中心處昨證實，小米聲明所稱道路受施工影響改道至逆向行車線屬實，當局事發翌日已改為雙向各關閉一條快線繼續施工、留出慢線及應急車道作正常通行。