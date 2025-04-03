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河南許昌挖出87遺骸 料屬抗日軍人 「三冀阻擊戰」故地 當局啟身分查證程序

【明報專訊】河南許昌襄城縣庫莊鎮中冀村近日從一口枯井中發掘出87具遺骸以及子彈、帽徽等軍用物品，其中部分遺骸頭骨有彈孔，初步相信屬抗日戰爭陣亡的中國軍人。許昌官方周二（1日）證實消息，表示目前已停止挖掘，鄭州大學技術團隊正核實遺骸身分信息、復原死者生前樣貌，據此尋找遺屬、後人，展開烈士追認流程。

有頭骨留彈孔 另發現子彈帽徽

綜合《新京報》等內地媒體報道，遺骸層深逾6米，部分遺骸頭骨有彈孔，除遺骸外還有未發射的子彈、皮帶扣、紐扣、帽徽、花露水等物品。

遺骸收殮工作由湖南龍越和平公益發展中心「英魂回家」項目組、鄭州大學考古實驗室周亞威教授團隊合作。「英魂回家」項目組負責人余浩表示，全部遺骸已運抵鄭州大學實驗室，技術團隊將用DNA（去氧核醣核酸）鑑定死者身分，通過骸骨分析、頭骨復原技術，嘗試還原死者生前樣貌，需兩三個月；其他遺物則由當地政府部門協調保管。

井內混葬骸骨交錯 增發掘難度

余浩表示，學者早在2010年就發現襄城枯井埋葬士兵遺骸的線索，直到當地義工去年與「英魂回家」聯繫後開始實地調查，通過查閱史料、整理村民口述，庫莊鎮政府今年初劃定區域，2月26日開始發掘遺骸。枯井痕迹已難見，團隊掘地逾4米才發現井壁，其後工作一度因大雨中斷。他表示，枯井狹小，且遺骸被混葬井內，頭骨和身體其他部分交錯，無法在第一時間將骸骨分成獨立個體，增加發掘難度。

許昌市退役軍人事務局表示，已要求下屬單位保護現場，成立工作專班，啟動DNA檢測及史料核查，避免草率結論。該局優撫和褒揚科科長邵勝傑表示，認定烈士須經一系列複雜法定程序，目前重點是核實遺骸身分、陣亡背景是否與抗戰相關，需嚴謹調查方能作結論。

侵華日軍1944年春發動大規模攻勢，持續至年底，史稱「豫湘桂戰役」；同年4至5月「豫中會戰」期間，襄城縣庫莊鎮前冀村、中冀村、後冀村（合稱三冀）爆發「三冀阻擊戰」，中國軍隊傷亡枕藉。

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