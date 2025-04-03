石泰峰掌中組部 李干杰管統戰部 部長互調

【明報專訊】中央組織部官網「共產黨員網」昨日發布消息，中共中央政治局委員、中央組織部長石泰峰昨聽取部機關深入貫徹中央八項規定精神學習教育開展情况。另外，新華社昨亦報道，各民主黨派中央、無黨派人士長江生態環境保護民主監督工作座談會昨在北京召開。中共中央政治局委員、中央統戰部長李干杰主持會議。
前述消息顯示，原統戰部長石泰峰調任中組部，原中組部長李干杰調任統戰部。中組部、統戰部昨已更新兩任新主官簡歷。
中組部主管組織和人事管理工作，是黨內實權部門；中央統戰部是中共中央主管統一戰線工作的職能部門，主要工作對象是黨外人士的代表人物，包括港澳台居民、宗教人士、民營經濟人士等。中共中央政治局會議周一（3月31日）召開，除了審議既定議程，還研究其他事項。按官場慣例，料是通過石泰峰及李干杰的人事調動事宜。
翻查公開資料，石泰峰現年68歲，山西榆社人，北京大學法律系研究生畢業，曾在中央黨校執教長達25年，官至副校長。2007至2012年，時任政治局常委習近平兼任中央黨校校長時，石是其副手。石泰峰此後調任地方任職，在二十大晉身政治局並執掌統戰部。
習昔任黨校校長 石為副手
調任統戰部長的李干杰現年60歲，湖南望城人，清華大學畢業，是核專家，長期在國家環境保護部工作。2016年調任河北省委副書記，一年後返京擔任環保部長，機構重組後改任生態環境部長；2020年4月空降山東擔任省長、省委書記，二十大晉身政治局並執掌中組部。