石泰峰掌中組部 李干杰管統戰部 部長互調

前述消息顯示，原統戰部長石泰峰調任中組部，原中組部長李干杰調任統戰部。中組部、統戰部昨已更新兩任新主官簡歷。

中組部主管組織和人事管理工作，是黨內實權部門；中央統戰部是中共中央主管統一戰線工作的職能部門，主要工作對象是黨外人士的代表人物，包括港澳台居民、宗教人士、民營經濟人士等。中共中央政治局會議周一（3月31日）召開，除了審議既定議程，還研究其他事項。按官場慣例，料是通過石泰峰及李干杰的人事調動事宜。

翻查公開資料，石泰峰現年68歲，山西榆社人，北京大學法律系研究生畢業，曾在中央黨校執教長達25年，官至副校長。2007至2012年，時任政治局常委習近平兼任中央黨校校長時，石是其副手。石泰峰此後調任地方任職，在二十大晉身政治局並執掌統戰部。

習昔任黨校校長 石為副手

調任統戰部長的李干杰現年60歲，湖南望城人，清華大學畢業，是核專家，長期在國家環境保護部工作。2016年調任河北省委副書記，一年後返京擔任環保部長，機構重組後改任生態環境部長；2020年4月空降山東擔任省長、省委書記，二十大晉身政治局並執掌中組部。