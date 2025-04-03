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解放軍練登陸駁船 紐時：攻台選項增

【明報專訊】解放軍近期在廣州西南海域演練新型登陸駁船，《紐約時報》援引衛星圖像稱，演練中3艘特殊駁船首尾相連，從外海深處搭建一條延伸至沿岸海灘、長逾800米的「登陸橋」。軍事專家指出，該設計可供裝甲車上岸，為攻台後勤提供新選項，反映解放軍登陸能力加強。

搭800米橋破地形限制 裝甲車可駛

根據衛星圖顯示，駁船以3艘為一組協同運作，最長約185米、最短約110米，配備可伸縮的重型支柱，原理類似巨型高蹺。航行時支柱從甲板伸出，抵達定位後下降至海牀，將船體抬升穩定。每艘駁船船首設有塔樓，可伸出橋樑連接其他駁船或岸邊，最終形成長約823米的「登陸橋」。這些駁船可組成臨時碼頭，讓其他船舶停靠並卸載人員、車輛，沿棧橋上岸。

《紐時》分析衛星影像、海上交通數據發現，解放軍調動多艘商用渡輪、貨船參與演練，該些商船靠近距離岸邊最遠的兩艘大型駁船，是在演練如何就位並卸載車輛。衛星並未拍到實際卸載車輛的鏡頭，但參與演練的渡輪、貨輪，大多是原本設計或經改裝可承載重型武裝車輛的船舶。

報道引述米切爾航空航天研究所（Mitchell Institute）中國研究資深常駐研究員達姆（J. Michael Dahm）表示，3艘登陸駁船顯示中國軍方正迅速發展，突破攻台時可能的後勤障礙。他估計，這些駁船一日可卸載數百輛裝甲車。他提到，在負責建新駁船的廣州造船廠，另有3艘駁船接近完工，已下水初步測試。

另有多名專家指出，這些駁船理論上可讓解放軍選擇台島其他地形雖不利登陸、但台軍防禦較弱的地區登岸。

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