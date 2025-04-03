對台軍演射實彈 模擬跨海炸基建 東部戰區演訓結束 央視稱檢驗「封島」能力

陸警告「鬧得愈兇，滅亡得愈快」

東部戰區前日在台海周邊聯合演訓，表明是懲戒賴清德當局謀獨挑釁。昨是演練第二日，據新華社報道，解放軍東部戰區陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計劃，在台灣海峽中部、南部相關海域，重點演練查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

央視發布演習片段顯示，戰區陸軍部隊在東海相關海域，演練遠程火力實彈射擊，模擬精確打擊重要港口、能源設施等目標。畫面所見，陸軍某旅凌晨聽令，多輛「箱式火箭炮」發射車抵達演習地點後，發射多枚火箭炮。

報道指，此次演練突出「新系統融合、新裝備運用、新戰法演練」，檢驗戰時控制能源通道、截斷補給要道的能力，取得預期效果，但未說明模擬打擊的目標為何。報道並指，執行此次任務的分隊，曾多次參加反「台獨」軍事行動。

另外，戰區空軍在聯合預警體系支撐下，多批多架殲轟機以戰鬥編組前出，位處台灣海峽和台島西南，建立打擊陣位。片段出現的軍機包括殲-16、殲-10戰機，以及運油-20加油機。同時，東部戰區組織山東艦航母編隊在台島以東的海域空域，與海空兵力演練艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目，檢驗內線外線一體聯動、立體封控、諸軍兵種聯合作戰能力。

專家：箱式火箭炮射程覆蓋全台

至昨晚7時，東部戰區宣布完成「聯合演訓各項任務」，「全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。軍事科學院專家付征南指出，昨天演練重點是遠程火力實彈射擊，其中「箱式火箭炮」有稱「越海殺器」，具備射程遠、精準度高等六大優勢，最大射程數百公里，能從演習點覆蓋整個台島。同時配備先進制導技術，其300公里內命中誤差，可控制在1米內，一次齊射更可發射數十枚各式彈藥。

中國國防部發言人張曉剛昨表示，聯合演訓展示打擊「台獨」挑釁的能力，傳遞捍衛國家主權安全和領土完整的決心，屬正當必要、合情合理。他並稱，解放軍持續加強練兵備戰，不斷提升反分裂、反干涉實戰能力，粉碎一切「台獨」分裂，推進統一。

台國防部情次室次長謝日升昨指，第一時間已掌握到東海實彈射擊，持續運用各項情報監察偵查手段，掌握後續動態。該部門公布，截至昨下午1時30分，已有解放軍艦13艘、海警船10艘、山東號航艦編隊8艘、解放軍機27架次聯合演訓，軍機數量持續增加；解放軍在東海實彈射擊，台海周邊未有實彈射擊。

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