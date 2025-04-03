明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

對台軍演射實彈 模擬跨海炸基建 東部戰區演訓結束 央視稱檢驗「封島」能力

【明報專訊】解放軍東部戰區昨日繼續第二日軍演，在東海實彈演練，宣布演練代號為「海峽雷霆-2025A」，首次以遠火模擬精確打擊港口、能源設施，取得預期效果。中國國防部昨表示，正告賴清德當局，玩火者必自焚，「鬧得愈兇，滅亡得愈快」。

陸警告「鬧得愈兇，滅亡得愈快」

東部戰區前日在台海周邊聯合演訓，表明是懲戒賴清德當局謀獨挑釁。昨是演練第二日，據新華社報道，解放軍東部戰區陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計劃，在台灣海峽中部、南部相關海域，重點演練查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

央視發布演習片段顯示，戰區陸軍部隊在東海相關海域，演練遠程火力實彈射擊，模擬精確打擊重要港口、能源設施等目標。畫面所見，陸軍某旅凌晨聽令，多輛「箱式火箭炮」發射車抵達演習地點後，發射多枚火箭炮。

報道指，此次演練突出「新系統融合、新裝備運用、新戰法演練」，檢驗戰時控制能源通道、截斷補給要道的能力，取得預期效果，但未說明模擬打擊的目標為何。報道並指，執行此次任務的分隊，曾多次參加反「台獨」軍事行動。

另外，戰區空軍在聯合預警體系支撐下，多批多架殲轟機以戰鬥編組前出，位處台灣海峽和台島西南，建立打擊陣位。片段出現的軍機包括殲-16、殲-10戰機，以及運油-20加油機。同時，東部戰區組織山東艦航母編隊在台島以東的海域空域，與海空兵力演練艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目，檢驗內線外線一體聯動、立體封控、諸軍兵種聯合作戰能力。

專家：箱式火箭炮射程覆蓋全台

至昨晚7時，東部戰區宣布完成「聯合演訓各項任務」，「全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。軍事科學院專家付征南指出，昨天演練重點是遠程火力實彈射擊，其中「箱式火箭炮」有稱「越海殺器」，具備射程遠、精準度高等六大優勢，最大射程數百公里，能從演習點覆蓋整個台島。同時配備先進制導技術，其300公里內命中誤差，可控制在1米內，一次齊射更可發射數十枚各式彈藥。

中國國防部發言人張曉剛昨表示，聯合演訓展示打擊「台獨」挑釁的能力，傳遞捍衛國家主權安全和領土完整的決心，屬正當必要、合情合理。他並稱，解放軍持續加強練兵備戰，不斷提升反分裂、反干涉實戰能力，粉碎一切「台獨」分裂，推進統一。

台國防部情次室次長謝日升昨指，第一時間已掌握到東海實彈射擊，持續運用各項情報監察偵查手段，掌握後續動態。該部門公布，截至昨下午1時30分，已有解放軍艦13艘、海警船10艘、山東號航艦編隊8艘、解放軍機27架次聯合演訓，軍機數量持續增加；解放軍在東海實彈射擊，台海周邊未有實彈射擊。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞