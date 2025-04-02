小米車禍3亡 雷軍：持續配合調查 SU7高速撞障爆燃 女大學生燒至碳化

該宗車禍發生於3月29日晚10時44分，據知情的內地媒體人稱，事故發生後，有湖北的死者家屬在網絡發聲並聯繫當地媒體，但湖北媒體被省委宣傳部要求噤聲。公開資料顯示，小米科技創辦人雷軍籍貫是湖北。該事故由位於廣州的《南方都市報》昨率先披露並引爆輿論。

一名死者的父親羅先生對《南都》表示，女兒和兩名同學駕乘小米SU7，自湖北前往安徽考試，在德上高速（連接山東德州和江西上饒）池州至祁門路段發生事故。「我女兒和她的同學被活活燒死，第三位女孩被送到醫院搶救無效死亡。我在殯儀館見到女兒的遺體已經碳化了。」來自湖北大冶市的羅先生質疑，事故發生後導致車門鎖死，電池爆燃後將車上3人活活燒死。

智駕116公里時速 檢測障礙物轉人駕兩秒撞車

小米SU7是小米汽車旗下的純電動轎車，去年3月上市。新浪微博帳號「小米公司發言人」昨發布事故情况說明，並公布系統記錄的信息摘要。

小米公司稱，事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116公里時速行駛；事發路段因施工修繕，被路障封閉，改道至逆向車道；車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速，司機接管車輛進入人駕狀態，持續減速並操控車輛轉向，隨後車輛與隔離帶石屎樁發生碰撞，碰撞前系統最後可確認時速約為97公里。信息摘要時間點顯示，從汽車檢測到障礙物發出提醒，至汽車撞上路障，之間只有2秒。

小米人員稱4車門均配應急拉手開門

死者之一羅女的母親對青島廣播電視台旗下「正在新聞」表示，事故肯定與開啟NOA有關。至於有關車門斷電後無法開啟的質疑，《中國新聞周刊》引述小米汽車工作人員表示，在4個車門均配有機械應急拉手，即使電池受損也能打開。由於事故涉及小米科技，開年以來表現優異的小米（01810）股價昨跌5.5%。