陸配「小微」驅逐離台 國台辦盼台胞敢鬥爭

在3月31日「死線」當天，「小微」未如另外兩名陸配「亞亞」、「恩綺」般在移民署規定期限內自行離台，亦未公開露面。據中央社報道，「小微」前晚借住他處，昨上午自行抵達移民署新北專勤隊。移民署召開審查會，決議執行強制遣返，中午時分開車將「小微」送往桃園機場。

「小微」12時許到達桃園機場，一下車就被大批記者包圍，她拉下口罩高喊，「做一個堂堂正正的中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國要把我強制驅離，我不服，請全世界告訴我，我有錯嗎？」並多次重複。「小微」之後搭上計劃下午2時10分飛往廣州的航班，由移民署職員一左一右押送。「小微」也和「亞亞」、「恩綺」一樣，隻身返回大陸，沒有親友、子女的陪同。

台灣陸委會主委邱垂正呼籲民眾包容、關懷包括陸配在內的新住民，不要因極少數人不當言行給新住民貼上標簽。

大陸斥欺凌陸配 島內陷因言獲罪

陸委會：在陸早判刑 驅逐很文明

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌大陸配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性，「我們對此予以強烈譴責」。她表示，如任由民進黨當局大搞「台獨」專制、思想審查，島內社會將陷入因言獲罪、人人自危的境地。希望廣大台灣同胞對此要有清醒認識，敢於鬥爭，維護自身權益。

對於國台辦指控「欺凌陸配」，陸委會回應稱是依法行政必要作為，同樣的事情若發生在大陸，「早被中共逮捕判刑」，台灣僅將當事人驅逐出境，非常文明和重視人權。