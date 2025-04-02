大陸軍警協同演習 陸專家：彰顯依法懲獨

回擊賴清德3‧13挑釁言論

北京聯合大學台灣研究院教授陳星表示，賴清德上台以後，在「台獨」路線上愈走愈遠。特別是其發表「3‧13言論」，對兩岸交流和台海局勢都造成了極惡劣的影響。

國防大學教授孟祥青認為，本次軍演指向性和目標性非常明確，就是對賴清德等「台獨」分子發出明確警告和有力遏制。

上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元認為，賴清德「3‧13言論」有兩個核心目的，一是挑釁兩岸同屬一中的國際共識以及兩岸關係發展的最基本原則，二是助推島內「台獨」勢力發展；大陸軍演對這兩點堅定回擊。他說，大陸通過軍演表明兩個態度，一是向國際社會傳遞反對「台獨」以及維護國家主權和領土完整的決心和意志，二是向台灣民眾表達反「台獨」的堅定決心，大陸有能力遏制「台獨」。

中國海警局東海分局多支海警艦艇編隊4月1日亦在台島周邊海域組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。

軍事專家張弛指出，軍警協同可以說是近年來解放軍在台海演習的一大亮點；去年兩次軍演中，海警艦艇編隊都在解放軍艦機的策應和支援下在台島周邊海域組織執法巡查，本次軍演仍有類似執法巡查。他稱，這對「台獨」分裂勢力警示的意味是十分明顯的。

中國海警亦指出，「這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動」。

孟祥青認為，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊海域組織了執法巡查，開展相關科目演練，釋放了三個信號：一是台灣自古以來是中國領土不可分割的組成部分，這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動；二是海警巡查與軍事演練高度配合，不僅是對「台獨」勢力發出的明確信號、強硬舉措，同時也是一個執法行為，釋放的信息非常明確；三是向域外各種可能干預的勢力發出警告，中國海警在這些區域臨檢、扣押是符合國內法的。

軍方教授：海警行動落實法律

孟祥青指出，根據《反分裂國家法》及在此基礎上形成的一系列法律條文，在相關海域執法，是按照一個中國的原則來依法管控，可以說這是一個落實法律的行動。

盛九元認為，大陸通過演習向島內和國際社會表達堅定推動國家統一、堅定維護國家主權的原則，大陸也有能力來維護這一原則，其背後反映大陸還是想盡可能實現和平統一；但民進黨當局如果不斷抗拒統一，製造「台獨」事端，謀劃兩岸分裂狀態，大陸始終有足夠的能力和手段來解決問題。

特約記者 鍾健