台啓「立即備戰操演」應對 斥恫嚇坐實「敵對勢力」

台灣國防部昨日傍晚舉行記者會，現場並播放海軍艦艇監控大陸軍艦的影片，通報大陸當天有71架次軍機、21艘軍艦、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，山東艦位於台灣東南方220海里。

昨日稍早，台灣國防部發布「嚴陣以待」影片回應大陸軍演，強調全體官兵嚴陣以待，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對灰色地帶襲擾，有能力、有決心、有信心捍衛台灣和人民安全。影片中出現F16V戰機、基隆級導彈驅逐艦蘇澳軍艦、P3C反潛機、愛國者導彈、雷霆2000多管火箭等台軍武器。

台灣總統府表示，賴清德昨第一時間指示國安與防務單位嚴密應處，對於相關狀况皆有全面掌握；台灣致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲大陸回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域安全穩定與繁榮發展做出貢獻。國防部長顧立雄表示，當天上午9時成立應變中心，台軍隨時注意相關動態。陸委會對大陸表達強烈抗議，並批評北京持續對台軍事恫嚇，不僅證明其對台強烈敵意和侵台野心，「更坐實其就是我方『反滲透法』所定義的『境外敵對勢力』」。

國民黨呼籲對岸放下武力、和平共處，更呼籲賴清德政府用對話取代對抗、避戰取代引戰。民進黨則對演習表示嚴厲譴責，也抨擊國民黨「一面說反共，一面在親共」。