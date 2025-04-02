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解放軍「多向抵近」演習警告「台獨」 轟6K掛「航母殺手」導彈 殲35山東號艦隊出動

【明報專訊】解放軍時隔半年再舉行大型對台軍演，東部戰區4月1日起組織海陸空及火箭軍兵力「多向抵近」台島演習，明言是警告和遏制「台獨」，更與中國海警聯手「軍警合作鎖島」訓練。演習畫面中作戰官兵天未亮就集合備戰，轟6K遠程轟炸機掛上高超音速導彈「航母殺手」鷹擊21，宣傳短片更出現隱形戰機殲35飛行畫面。台軍方證實，山東號航母艦隊進入距離台島約40海里至12海里之間的「應變區」。

昨晨7時30分，東部戰區發言人施毅宣布，當天開始，戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。他強調，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

央視新聞公布演訓畫面，在黎明前，東部戰區官兵完成快速集結，做好戰鬥準備。畫面中，短程彈道導彈東風15B導彈豎起，預警機起飛；054A型益陽號、淮北號護衛艦等機動到了台海周邊；轟6K、殲10C戰機都掛載實彈升空，轟6K罕見掛上了高超音速導彈鷹擊21。

鷹擊21有「航母殺手」之稱，射程達2000公里，可全程6倍音速飛行，末端攻擊階段速度達10倍音速，可壓制台防空系統，更對外部力量產生戰略威懾。

海警配合軍演 公開「要域要道封控」細節

中國海警昨亦配合軍演，宣布當天多支海警艦艇編隊「按一個中國原則環台島執法管控」，在台島周邊海域組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。

解放軍首次公開「軍事鎖島+執法管控」的「要域要道封控」細節，火箭軍與海空力量協同，將基隆、高雄等港口外海直接劃入火力覆蓋區。山東艦航母群切斷台島東側退路，海警萬噸級執法船2901艦對商船實施臨檢拿捕演練。

文宣標示台各要地 貶賴清德綠蟲

東部戰區微信公號等平台昨也同步發布海報、短片等文宣配合軍演。短片《降妖除魔》中，出現了山東艦、殲35等裝備，並借用去年大熱的國產遊戲《黑神話：悟空》畫面，還顯示台灣各要地被標註，空拍圖出現高清台北101影像，總統府附近博愛特區空景也被放大，片中還出現疑似台軍戰車轉移。

兩幅軍事行動主題海報《進逼》、《懾封》，海報上解放軍機艦包圍台灣，分別配文「『台獨』作妖，引火燒身」；「鬧得越兇，勒得越緊」。另一名為《殼》的動畫，配文寫「借殼毒台、空殼禍台、破殼毀台」，賴清德被描繪成綠蟲，台島亦被「綠化」。

國台辦稱演訓是堅決懲戒賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁，嚴正警告「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平；外交部強調台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。2022年8月美國時任眾議長佩洛西訪台至今，解放軍已經對台舉行了5次大規模軍事演習。

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