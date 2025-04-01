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台駐日代表：台積電千億投資美國保台海安全

【明報專訊】美日防長日前在東京會晤，關注台海局勢，美國據報調整軍事戰略首要着重遏制大陸攻台。台灣駐日本代表李逸洋昨表示，美國新戰略為台海安全注入強心劑，台積電對美國1000億美元的史上單筆最大投資將帶來安全更大的保障。

稱美需台保技術領先 故不允攻台

據「中央社」報道，李逸洋表示，美軍將大陸攻台視作戰略唯一優先考量，台灣防衛已與美國本土防衛達同等級，應該與台積電月初宣布投資1000億美元重振美國高階半導體製造有關。他說，美國仍是全世界最強大的科技國家，但是在半導體、先進晶片的製造工程上稍弱，不改善的話，美國在與中國競爭時將處於不利的地位。

他認為美國想掌握半導體先進製程，不是幾年後台積電工廠建成就結束，而是未來二三十年持續穩定運作，需要台積電不斷支援，所以美國不允許大陸攻台。

李逸洋呼籲台灣民眾要對台積電、對台灣有信心，認為台積電在美投資「絕對不會」削弱台灣的價值，因為台積電擁有8000名工程師的研發中心掌握在台灣，核心技術全留在台灣，未來台積電以台灣為基礎，支援美國的半導體工廠。

李逸洋表示，台灣、美國、日本在半導體領域的合作使三方在經濟價值、技術開發共同受益，而且三方在經濟安全保障、戰略支援方面也是最緊密的合作伙伴，維護台灣海峽、東亞、印太區域安全與和平非常重要。他稱美國將重心放在印太區域，其中最重要的就是台灣海峽，美軍可部署輕型航母、F-35B戰機等先進武器。

相關字詞﹕台積電 印太戰略 中美關係 台海局勢

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