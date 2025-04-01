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陸配恩綺離台 小微不知去向 死線昨屆滿 台移民署：將依法强制驅離

【明報專訊】台灣陸配「小微」、「恩綺」因涉及武統言論遭台移民署限期3月31日前離境，其中「恩綺」昨（31日）下午已自行搭機返回大陸，「小微」去向不明。台移民署表示，若未依限離境，將依法執行強制出境。

「恩綺」昨下午2時許現身台北松山機場，完成櫃台值機後進入禁區候機，其間未有親屬陪同，但在場有多名台移民署職員護送。綜合台媒報道，航空警察局台北分局表示，接獲通報後派出50名警力到場戒備。近日被大陸列作「台獨打手」的網紅「八炯」溫子渝和「閩南狼」陳柏源聞訊從「恩綺」家門口趕往機場，後者更購買與「恩綺」同一班飛往四川成都天府機場的四川航空3U3982航班，進入候機室一探究竟並在網上直播，發現「恩綺」在台移民署職員護送下登機。

台內政部長劉世芳昨表示，兩名陸配其中一人已經訂好機票；另外一人則猶豫不決，其過去一段時間與大陸國台辦的溝通密切，能否在限期內自行離境可能有變數，但强調情况在內政部掌握中，會按照規定處理。

昨晚，台移民署表示，「恩綺」已於限令期限內出境，至於「小微」仍未離境。移民署强調，「小微」丈夫提起訴願不影響遣返程序，若「小微」未依限出境，將依《兩岸人民關係條例》第18條規定，依法執行強制出境。

台內政部：小微與國台辦密切添變數

民眾黨：逐陸配「拿大炮追殺小蝦米」

大批台灣傳媒昨天守候在「小微」位於新北市的住址外，據「鏡新聞」報道，「小微」獨自騎電單車離開住宅，之後屋內未見動靜。網媒「NOWnews」引述「小微」鄰居稱，前晚還看到「小微」夫婦在家，被問及是否要回到大陸時「小微」表示「不要問敏感問題」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨表示，武統言論是台灣社會及法治所不容，公權力一定要伸張，該怎麼辦就怎麼辦，不要挑戰台灣公權力。她表示，涉及武統言論的陸配並非簡單、單純的媽媽，與大陸的關係令人懷疑。

民眾黨主席黃國昌昨批評民進黨當局驅逐陸配是「拿大炮追殺小蝦米」，稱民進黨面對台灣科學城物流出售給紅色資本、軍隊防彈背心產自大陸等問題保持沉默是選擇性執法。

相關字詞﹕移民署 離境 武統 陸配 兩岸關係

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