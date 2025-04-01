華「獨角獸」企業數409居全球第二

獨角獸企業一般指成立時間不超過10年、估值超過10億美元，且具備獨有核心技術、獨特競爭優勢和市場潛力的未上市公司。「界面新聞」昨報導，據前述《報告》，新消費與零售、人工智能、集成電路、智能裝備、醫藥健康領域的企業數量位列前五，分別為66家、61家、54家、54家、43家，合計佔比68%。

其中，人工智能、新消費與零售及集成電路領域的獨角獸企業總估值位列前三。平均估值而言，人工智能、電子商務、新能源智能汽車領域獨角獸企業位列前三。估值超過百億美元的超級獨角獸企業有18家。

中國獨角獸企業分佈覆蓋57個城市，北京、上海、深圳、杭州及廣州數量集聚超六成，估值總額佔全國七成以上。其中北京以115家的數量優勢和5949億美元的估值總額，持續居全國首位。上海、深圳、廣州和杭州分別以1851億美元、1651億美元、1192億美元和744億美元的估值總額分列二至五位。