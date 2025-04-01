敢言紅二代 胡耀邦三子胡德華逝世 終年77歲 曾任改革派《炎黃春秋》副社長

胡德華病逝的消息，得到了多個北京信源確認，其治喪委員會亦通過多種渠道向外界發布了訃告。胡德華是知名「紅二代」，是中共改革派領袖胡耀邦三子。胡耀邦夫婦共養育了四名子女，大兒子胡德平，曾任中共中央統一戰線工作部副部長、中華全國工商業聯合會副主席；二兒子劉湖，在中共未定鼎前於1945年送給了陝北劉姓老鄉撫養，曾任華潤集團常務董事、副總經理。四女兒李恆，別名滿妹，曾任中華醫學會副秘書長、外企高管等職。

胡耀邦於1989年4月15日病逝，直接引發民眾懷念與抗議運動，最終導致「六四事件」。胡耀邦病逝後，代表胡家對外發言的多是長子胡德平。在很長一段時間裏，胡德華只是知名「紅二代」，其言行並未在社會層面引發更大反響。

作為中共改革派領袖的兒子，2013年5月，胡德華在江西井岡山接受中新社記者專訪時曾表示，「改革需要大智慧、大氣魄、大胸懷、大慈悲」，「我們不能躺在30年前的改革成果上睡大覺，而是要在此基礎上不斷創新、開拓思路。」

13年嘲諷領導人後被噤聲

16年改組《炎黃》時與審查部門對峙

胡德華從「紅二代」出圈讓大眾所知，是在中共十八大之後。胡德華於2013年4月《炎黃春秋》雜誌社的一次聚會上，對中國最高領導人作出嚴肅批評。當時，他質疑中國會否將繼續改革開放，又嘲諷領導人讀書不多。有京城知情人士曾向本報稱，胡的發言讓當局惱火，並派人對其傳達「不可妄議中央」要求。自此以後，此前常樂於接受本報採訪的胡德華，對於各種採訪請求多以婉拒為主，如對其父親的評價，他也只是說，紀念胡耀邦「黨中央說什麼意義就什麼意義」。

2016年夏天，當局對改革派把守的《炎黃春秋》編輯部進行改組。作為胡耀邦三子，胡德華曾任編委並掛名副社長，但最終未能保住這一輿論陣地。在新班子要接收雜誌社時，胡德華一度跟審查部門的人員對峙並引發肢體衝突。

明報記者