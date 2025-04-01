率先全國 鄂頒「腦機接口」醫療價格 可創奇蹟惟技術未成熟 官方稱推政策「為鋪路」

官方：促科技轉化臨牀應用

近年隨着人工智能、神經生物學、傳感器等技術提升，腦機接口技術快速發展。中國「十四五」規劃已將「腦科學與類腦研究」列為國家重點前沿科技項目。今年3月11日，國家醫保局發布《神經系統類醫療服務價格項目立項指南（試行）》，其中專門為腦機接口新技術前瞻性單獨立項，設立「腦機接口」價格項目。

「腦機接口」是在大腦與外部設備之間建立直接連接的通路。大腦在思維活動時產生腦電波，腦機接口則通過識別腦電波特徵直接讀取大腦意圖，將其轉化為計算機（電腦）指令，實現人與機器或外部環境之間的交互聯通，創造讓癱瘓者行走、讓失語者「說話」、讓盲人「復明」等奇蹟。

腦機接口技術主要分為非侵入式和侵入式兩類，其中，非侵入式腦機接口是在頭皮表面使用電極、傳感器等設備，獲取大腦活動信息。雖然獲取信號的質量水平相對較低，但具有易操作、安全性高等特點。

據官方「湖北發布」微信公眾號消息，湖北省醫保局迅速對接國家醫保局相關文件，昨發布全國首個腦機接口醫療服務價格。湖北省醫保局標明「侵入式腦機接口置入費」、「取出費」及「非侵入式腦機接口適配費」價格項目並制定政府指導價，分別為6552元（人民幣，下同）、3139元及966元。項目價格為全省最高限價，不得上浮，下浮不限。

價格浮動設省限價 成熟即可應用

治療腦癇抑鬱柏金遜有巨大潛力

官方出台相關醫療服務收費標準，但目前全球還沒有一款侵入式腦機接口醫療器械獲批上市。湖北省醫保局解釋，此舉為腦機接口技術的臨牀應用提供了政策保障，促進了高水平醫療創新技術的成果轉化和臨牀應用。這意味一旦腦機接口技術成熟，快速進入臨牀應用的收費路徑已經鋪好。

近年腦機接口技術不斷發展，逐步拓展其應用邊界，不僅在神經功能缺陷譬如偏癱、失語患者治療方面，更在柏金遜、腦癇（癲癇）、抑鬱症等功能性神經疾病治療中展現出巨大潛在優勢。

工信部：與各部門合理推進發展

工信部科技司副司長杜廣達昨在腦機接口創新發展與應用論壇上表示，工信部將加強頂層設計，與有關部門加強協同，發布《關於推動腦機接口產業創新發展的指導意見》，加強國家層面的政策引導，明確產業發展目標和重點任務，堅持需求牽引，系統佈局，統籌推進，推動各方形成合力，共促腦機接口產業創新發展。

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