柯文哲不適就醫 未能留院續關押

妻批當局無通知 靠傳媒方悉

柯文哲因涉京華城容積率案、政治獻金案等，遭台北地檢署聲押獲准，目前關押在台北看守所。綜合中央社、「中時新聞網」等台媒報道，根據台北看守所說明，柯文哲稱身體不適，立即按醫療處遇啟動應變機制，雖然當時生理數據與平常無異，但考慮屬健康高風險個案，聯繫醫院，前晚派員戒護外醫。

北所昨表示，經醫生就其反映不適之處、先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準，前天晚間11時57分返所。

柯妻陳佩琪除在facebook表達對柯文哲健康的擔憂外，昨更發文表示，「檢察官找了7個多月找不到證據，找不到證據就關押當事人到死？柯文哲過去從未血尿，我是看電視的報導才知道」，她亦稱，柯近月透過律師給她的信息只有「可以送些食物」、「腰很酸，送些貼布給我」、「請媽3月20日過來，想再看看她」，其他信息皆從傳媒報道得知。

陳佩琪表示，「先生的案子，律師和支持者都辛苦了，我對司法已經死心，只要他還活着，就是要被關押，除非是死在裏面，只有7個月就能損壞一個器官，大概一兩年就走了。」

民眾黨昨在柯文哲的故鄉新竹舉行第二場「人民要當家」宣講，主持人陳智菡控訴柯遭受迫害，連血尿具保停押就醫都不行，還裁決延長羈押兩個月。民眾黨籍立委陳昭姿則回顧柯文哲老師謝炎堯允諾擔任醫療小組召集人的過程，現場「小草」（柯文哲支持者）多人哽咽。