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美防長稱日助台海建威懾力量 制華「不可或缺」

【明報專訊】美國防長海格塞斯昨日訪問東京，與日本防相中谷元在日本防衛省會談時，稱日本是「應對中國侵略不可或缺的力量」，有助美方在區內建立「可靠」威懾力量，包括覆蓋台灣海峽。

海格塞斯上周六（29日）到訪硫磺島，與日本首相石破茂、防相中谷元出席美日二戰陣亡者聯合追悼儀式。路透社報道，海格塞斯表示，日本在應對中國侵略不可或缺，並表示將升級美國在日軍事指揮權。

華郵引密件：白宮首重阻攻台

《華盛頓郵報》上周六報道，根據一份機密內部指導備忘錄，海格塞斯已調整美國軍事戰略，首要着重遏制中國大陸攻台，並強化美國本土防衛。

《華郵》指，美國國防部新版戰略文件名為《過渡國防戰略指引》長9頁，大部分被標註「機密/禁止外國人閱覽」。文件經海格塞斯簽署，本月中在五角大樓內部傳閱，並提交國會國家安全的相關委員會。《指引》稱中國大陸是美國國防部面臨的「唯一上升威脅」，拒絕北京「奪取」台灣成為「既成事實」。《指引》就台灣「反介入防衛」，提出增加部署美軍潛艇、轟炸機、無人艦艇、陸軍及海軍陸戰隊特種部隊，以及可破壞經強化地底目標的炸彈等。

中國外交部發言人郭嘉昆上周三在例行記者會重申，台灣問題純屬中國內政，任何人都不要低估和誤判中方反對「台獨」、捍衛國家主權和領土完整的決心，奉勸美方停止以任何方式縱容、支持「台獨」分裂活動。

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