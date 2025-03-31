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中日韓允擴經濟合作 加快自貿談判 面臨美「對等關稅」 三國經貿部長隔5年會晤

【明報專訊】第13次中日韓經貿部長會議睽違5年，昨日在韓國首爾舉行，中國商務部長王文濤、日本經濟產業大臣武藤容治、韓國產業通商資源部長安德根出席。三國就經貿合作的重要達成共識，支持以世貿組織為核心、以規則為基礎、開放、包容、透明、非歧視的多邊貿易體制，同意加强經貿三邊合作，營造可預測、可靠的營商環境，並加快三國自貿協定談判。

增出口管制對話 鞏數碼綠色經濟合作

中國商務部網站昨發布消息，三國經貿部門會後發表聯合聲明，一致同意在多領域繼續合作，包括推動世界貿易組織改革；認可世貿組織聯合聲明倡議的價值，敦促世貿組織成員支持將《促進發展的投資便利化協定》、《電子商務協定》盡早納入世貿組織法律框架；推進《區域全面經濟伙伴關係協定》落實；就加快中日韓自貿協定談判保持討論；繼續建立全球公平競爭環境；加強供應鏈合作保障供應鏈穩定；加强出口管制對話；在亞太經濟合作組織、大阪世博會等三國共同參與的多邊框架內合作；支持《中日韓經濟報告》推出及應用；透過多邊框架深化數碼經濟、綠色經濟合作；加強地方層面的商業及技術交流。

聯合聲明亦強調，三國在經貿的共同努力對地區和全球經濟繁榮穩定發揮重要作用，有必要持續推動三方經貿合作，以應對新挑戰，在重點領域取得成果，會議對加強三國合作具關鍵作用。

華籲反保護主義 日稱貿易規則重要

美國特朗普政府揚言周三（4月2日）徵收「對等關稅」，中日韓作為美國重要貿易伙伴，本次會議備受關注。三國經貿部長均希望在基於國際規則的全球自由貿易體系，維持穩定貿易秩序。

王文濤表示，中日韓地緣相近、文緣相通、商緣相連，三國經貿合作成果豐碩。受單邊主義及保護主義蔓延等因素影響，世界經濟下行壓力加大，中日韓作為區域乃至全球重要經濟體，應共同維護自由貿易、多邊貿易體系，反對單邊主義、保護主義，持續推進區域經濟一體化，為世界經濟繁榮注入動力。中方堅持推動高質量發展，擴大高水平對外開放，願與包括韓、日在內的世界各國分享發展機遇。

安德根表示，當前全球經貿環境正發生巨變，本次三國經貿部長會議對三國自身及國際社會均具重要意義，強調應基於互相尊重信任，通過合作共同營造穩定的全球貿易和投資環境。武藤容治表示，國際環境不確定性增加、分歧變得明顯，以規則為基礎的國際經濟、貿易秩序顯得重要。

下次聯同三國首腦會舉行

上次中日韓經貿部長會議2019年12月在北京舉行。據韓聯社報道，下次會議將在日本與第10次中日韓領導人會議一同舉行。

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