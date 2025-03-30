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禁令無力勸阻無效 網上重掀控煙呼聲 媒體籲違法必究 上海整治「火車頭」

【明報專訊】內地近期突然有多宗室內吸煙衍生的衝突事件登上網絡熱搜，熱話背後，是多個城市實行「室內禁煙令」十多年仍暗角猶存情况引起共鳴，尤其餐廳、KTV、酒吧、網吧等餐飲娛樂場所，禁煙令形同虛設，甚至在辦公室、醫院也常見「吞雲吐霧」。事件引發民間對加大控煙力度的討論，媒體亦紛紛呼籲政府違法必究、公眾更積極說「不」，控煙矛頭並已指向戶外邊走便吸煙的「遊煙」（香港俗稱「火車頭」）情况，上海近日決定出手整治。

「不想聞煙味為什麼要出來吃飯？」

上周，一則「女生勸阻吸煙被懟不聞煙味別出來吃飯」的話題登上熱搜。事主璐璐（化名）生活在浙江杭州，她3月21日在微博發帖稱，前一天晚上與丈夫去家附近新開的室內燒烤店用餐，「一進門就聞到特別濃厚的煙味」。他們見到，有幾名男顧客正在店內吸煙，嚴重影響用餐體驗。向服務員反映無果後，璐璐上前勸阻他們。但在他們就餐快要結束時再次點煙。

璐璐決定拍片留證，向政府熱線「12345」投訴，遭抽煙男子指摘侵犯私隱，隨後店內多名吸煙男子表示：「不想聞煙味為什麼要出來吃飯？」璐璐表示，現場甚至有人對自己惡言相向。

從2022年開始，杭州室內公共場所全面禁止吸煙。市政府服務熱線工作人員就事件答覆媒體，餐廳有義務規勸違規吸煙者。

女子被醉漢煙頭燙臉 遭店內保安譏諷

「如果不是我看到火光及時躲閃，燃燒的煙頭很有可能直接戳到我的眼睛裏。」3月27日，微博帳號「Jas敏日記」發文稱，自己在上海黃浦區「INS新樂園」內被一名醉酒男子的煙頭燙傷臉部。相片中，其下頜位置有一個明顯的紅色疤痕。

事主表示，她在受傷後要求取證，但遭到店內保安團隊的拒絕，並譏諷「酒吧也不是為你一個人開的」。而用煙頭燙傷她的醉酒男子亦矢口否認自己作為。「INS新樂園」為上海一個大型娛樂綜合體，涉事女子當晚去的正是其中一家酒吧。網民翻看這間酒吧的「大眾點評」紀錄，數年來，已有不少反饋「室內吸煙人多」的問題。

同樣地，該場所屬於《上海市公共場所控制吸煙條例》中禁止吸煙的室內公共場所。黃浦區市場監管局指出，上述行為涉嫌違反該條例的相關規定，責令場所立即整改。前日下午，INS新樂園官方帳號發聲明稱，將嚴格執行場所內全面禁煙規定；涉事李姓保安隊長已被開除，涉事店長遭嚴懲並罰款。

此前，曾出演周星馳電影《長江7號》的演員徐嬌在湖南長沙勸阻一男子餐廳內抽煙，拍片時被對方搶走手機，還扔煙頭進其碗裏。而近日相關事件討論貼文下，有不少網民表示，在醫院裏吸煙的行為也屢見不鮮。有人說「我從病房被推去手術室的路上，都有一群人正在抽煙，護士罵他們也沒用。」

內媒：勿讓勸阻者成「孤勇者」

內地2011年起推行公共場所禁煙措施，然而真正實現室內禁煙仍道阻且長。除了宣傳教育，有效的監督和懲處、整體社會氛圍亦相當重要。上海酒吧管理方將安全責任簡化為「張貼標識」，僅開除保安隊長、處罰店長的做法亦被視為「事後滅火」式追責。而杭州燒烤店吸煙事件的評論區，還有不少網民批評女事主「矯情」。

內地傳媒評論指，面對室內公共場所抽煙，不應該只靠個人「硬剛」，讓勸阻者成為「孤勇者」，而要靠法律的剛性約束、經營者主動履責、社會共同監督，讓抽煙者在室內公共場所不敢抽起來。也希望更多人站出來，對室內公共場所抽煙說「不」。

事實上，近年一線城市也推出更多控煙措施，深圳上線「別抽啦」投訴小程序，市民如發現禁煙場所有人吸煙，可以拍照上傳，並會提示吸煙者和場所負責人。上海日前先行一步，開始以柔性方式打擊「遊煙」，在外灘、武康路、豫園商城等8個遊客密集的「網紅」地標場所勸導吸煙者。

明報記者

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