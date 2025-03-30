台查中芯等11陸企「非法挖角」晶片人才

稱假僑外資名義在台設分公司

中央社報道，台灣調查局去年12月開始規劃偵查，請全台六處地檢署在本月18日至27日同步偵辦11間陸企赴台非法挖角高科技人才案。調查局說，上述企業均假借僑資、外資身分在台私設據點，並違法挖角約100名台灣晶片設計工程師。這次行動共搜索34個處所，約談90名證人和被告，包括被挖角的台灣工程師，其中20多名被告在複訊後以8萬至40萬元新台幣（約1.88萬至9.38萬港元）保釋。

調查局指出，中芯國際以薩摩亞商企作掩護，假僑外資名義在台設分公司並挖角。其他被查陸企是雲合智網、鈞茂電子、奧海科技、中穎電子、上海同星智能科技、富滿微電子、上海南芯半導體科技、深圳通銳微電子技術、金泰克半導體和艾科微電子。

台灣不允許大陸企業未經官方批准在台開展招聘等商業活動，不過陸企常通過開設分公司躲避監管。調查局表示，自2020年底成立專案偵查這類案件以來，已偵辦逾百案。

近十年來，尤其在中美科技戰後，大陸從台灣高薪挖角晶片產業人才時有傳出，陸企甚至開出高過台灣20倍的薪水。台灣經濟研究院估計，2019年約3000名台灣半導體工程師在大陸任職。曾任台積電資深研發處長的梁孟松2017年投效中芯國際，擔任聯合首席執行官。官媒2021年報道，梁孟松帶領中芯國際超過2000名工程師的團隊，完成7納米技術的開發。