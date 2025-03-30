菲任2026年東盟主席國 專家：南海行為準則磋商不順

近日在海南舉行的博鰲論壇上，中國外交部副部長陳曉東在論壇演講時提到，通過劃界談判解決南海問題分歧，可以說是唯一正確的渠道、選擇；目前正爭取2026年達成「南海行為準則」（COC）。不過印尼前副外長迪諾‧帕迪‧賈拉爾指出，現在COC磋商進行得不是很順利，很難在2026年前完成。

賈拉爾說，中國與南海聲索國之間的信任水平不是很高，南海要成為合作和和平之海，在合作方面首先就是COC的磋商，現在已經推遲了（原定2021年達成），「我又在想，如果再一次推遲磋商是不是應該設想一個過渡性的安排」，聲索國之間達成一個臨時性的共識。

賈拉爾觀察到中國的立場發生了變化，中國過往一直強調只想通過雙邊方式跟其他南海聲索國談判，但現在除了與聲索國，還同步與東盟接觸，主要是商討推進達成COC。他說，中國有最大規模的海軍，菲律賓也在着重發展海軍，雖然他不認為南海會發生戰爭，但是情况惡化的可能性非常高。

華外交官：域外介入東南亞教訓慘痛

中國氣候變化事務特使劉振民認為，首先要擔心南海有沒有軍事介入和衝突的問題，本地區國家要是珍惜自己的和平，就可以維護地區的和平；本地區國家要是依賴某個大國保護你自己，那風險就始終存在。他稱，越南戰爭打了多少年，美國、法國都侵佔過越南，這是域外勢力介入東南亞的慘痛教訓。

明報記者