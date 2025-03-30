美菲日黃岩島海域演練 華艦遠處監視 解放軍斥菲拉攏域外國家破壞和平 萬噸大驅夜練

解放軍艦隊南海跨晝夜訓練

田軍里表示，正告菲方停止在南海挑起事端、升級緊張局勢，引入外部勢力撐腰注定徒勞無益；重申戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

南部戰區前日通報，海軍某支隊艦艇編隊在南海某海域展開一場跨晝夜綜合作戰支援訓練，錘煉部隊全天候遂行任務能力。根據演練畫面，包括萬噸級驅逐艦延安艦在內的艦隊進行了協同航行、補給，對海、對空射擊訓練，艦載直升機起降訓練等，訓練從白天持續到黑夜。

美防長訪菲 稱「敵手困境愈多愈好」

正在亞洲訪問的美國國防部長海格塞斯，前日就在菲律賓會見了菲總統小馬可斯，又與菲防長等軍方高層會談，表示要「肩並肩」對抗中國威脅，捍衛南海航行自由等。五角大樓同日宣布，美國在「肩並肩-2025」美菲聯合演習框架下，打算在菲律賓部署NMESIS反艦導彈系統。「肩並肩」演習將於4月21日起登場，屆時澳洲、加拿大、法國、英國、日本、韓國都會派兵參加，共投入1.6萬兵力。

海格塞斯訪菲當天，美菲日在黃岩島附近舉行聯合海上演習，是同類行動首次開放採訪，包括一名美聯社攝影記者在內的一小批駐馬尼拉媒體隨艦。海格塞斯指出，三個國家共同航行，發出一個信號，「我們的聯盟越廣泛越好，安全合作愈多愈好……我們的敵手們面臨的戰略困境愈多愈好」。

聯合演練中，美國派出一艘驅逐艦，聯同菲、日兩艘護衛艦組成編隊航行，除了演練無線電聯絡，美國和菲律賓的直升機亦訓練起降。美國軍官認為，到南海是為了支持盟友及自由開放的印太戰略；菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納則表示，聯合軍演顯著提高了三方協調、戰術和共享海事意識，每一次演習都會增強相關各方應對海上安全挑戰的能力，同時加強維護國家利益的集體能力。

黃岩島是中菲近期持續衝突的地點，目前由中國實際控制。美聯社報道，在美菲日行動期間，中國護衛艦試圖靠近演習水域，一艘菲律賓護衛艦以無線電警告，隨後中國軍艦遠離。

海格塞斯離開菲律賓後前往日本訪問，昨與日本首相石破茂、日本防衛大臣中谷元同訪太平洋戰爭末期激戰地硫磺島，出席追悼戰亡者的美日聯合追悼式。這是美日防長首度同訪硫磺島出席追悼式。日本讀賣新聞報道，石破茂在追悼式上表示，曾經交戰的日美兩國在達成和解後，深化關係，成為彼此信賴的同盟國，要讓日美同盟提升到更高境界。

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