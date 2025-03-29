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內地科企「出海」遇難題 港生產力局獻經驗助揚帆

【明報專訊】內地企業「出海」一直面臨國際化的難題，擁有「內外聯通」優勢的香港，被眾多企業選為出海「第一站」。北京中關村論壇舉行期間，香港生產力促進局（生產力局）、中關村及北京他山科技有限公司負責人昨日受訪，向記者介紹了生產力局與他山科技的合作成果，並分享賦能科技企業的出海經驗。

北京他山科技有限公司CEO馬揚介紹，他山科技主要向企業提供底層晶片和軟硬（件）的解決方案，並不具備完整的產業鏈，沒辦法直接推進到海外的客戶端。而在生產力局的幫助下解決了產業鏈的問題。他山科技在出海過程中，通過生產力局，和製作酒店服務機械人的雲迹科技合作，生產出可以在酒店裏面替代人做物品抓取，以及擺放的機械人。同時，生產力局提供了細緻的香港場景端的需求，使產品更貼合場景需要。

以港作「橋頭堡」 轉型適應海外

香港生產力局主席、立法會議員陳祖恒在會後受訪表示，出海的內地企業，大部分一開始是朝着內地市場發展，並沒有出海面對國際市場所具備的一些要素。企業出海需要有一個恰當的轉型，而通過香港作為「橋頭堡」，內地的企業可以繼續保留核心和本地市場，同時在香港可以轉型，在香港成立分公司、子公司，以香港國際化的氛圍發展，逐步適應國際市場。另外，生產力局可以介紹其他公益機構，或者律師事務所、會計事務所等。同時因為香港與國際市場接軌，對於判斷出海的地區和產品類型也更有優勢。

香港生產力局首席創新總監都永海則表示，生產力局有良好的硬件開發能力，且可以將軟件和硬件整合，同時因為身處香港，除了熟悉香港本土情景，亦可以完全滿足國際標準，推出的產品也可推向國際市場。除科創企業之外，對內地消費類企業出海，生產力局可以提供與國際標準統一的產品檢驗報告和可靠性測試。

陳祖恒於昨日下午舉行的京港科技創新論壇上致辭時也提出，在過去的58年裏，生產力局一直是中小企的堅強後盾，支持業界升級轉型，促進民營企業堅實發展。去年一共服務了37,000多家中小企和初創企業，為業界及特區政府完成超過1000個科技研發項目，90%以上已經落地應用。生產力局配合香港特區政府，從應用研究、產品開發、技術轉移、智能製造、知識產權等各個環節，促進創科發展。

4月中，生產力局將聯同中關村青創中心、長三角國家技術創新中心及粵港澳大灣區國家技術創新中心，在香港成立「出海服務中心」，為企業提供一站式支持和認證服務，支持企業善用利用香港的國際化應用場景，加快產品、技術出海，邁向全球。

明報記者 王佩凡

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