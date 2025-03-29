北京聞風：商界雲集3論壇 中央釋多重信號 ／文：鍾鳴九

美國特朗普政府正計劃4月2日實施「對等關稅」，輿論普遍認為將進一步衝擊全球貿易。北京學者認為，從中國高層近日的系列動作來看，今年中國的核心議程之一是尋求加強與全球工商界關係，試圖打破美國「新關稅戰」遏制亞洲乃至全球的戰略。

近一周內，中國發展高層論壇、博鰲亞洲論壇循慣例舉辦。多年來，這兩場活動一北一南依次在全國兩會後舉行，前者聚焦外資合作，後者推動亞洲區域經濟一體化，都是中國政府在部署本年度工作後，與全球工商界的互動窗口；今年的中關村論壇也提前了一個月，與上述兩大論壇接踵舉行。

受訪學者認為，密集舉動可見中央高度重視對外開放，釋放多重信號。

鞏工商界關係 抵禦單邊主義

一是中國渴望鞏固與全球工商界的關係，意在共同抵禦美國「單邊主義和保護主義」引發的混亂。習近平會見國際工商界代表時指出，「外資企業特別是跨國公司在維護世界經濟秩序中發揮着重要作用，也承擔着重要責任。」

對此，商務部研究院研究員白明表示，全球商界領袖在穩定全球產業鏈、應對不確定性方面，具有關鍵支撐作用。他們的影響力有助於維護世界經濟穩定發展。與此同時，中國對外開放的堅定性，有益於戰勝外部環境的不確定性，給世界帶來更多信心。

二是中國為穩外資細化「路線圖和時間表」。習近平強調，中共二十屆三中全會已經對深化外商投資和對外投資管理體制改革制定路線圖和時間表。習近平還具體談到中國對外開放的多項舉措，包括「降低市場准入門檻」、「保障在華外資企業同等享受國民待遇」、「加強同外商溝通交流」、「依法保護外資企業合法權益」等。

續開放金融互聯網電訊領域

中國國際經濟交流中心美歐部副部長、研究員張茉楠分析稱，從擴大開放看，中國將進一步開放金融、互聯網、電訊、醫療、教育等服務領域，鼓勵外商股權投資。當前，人工智能、新能源汽車等新興領域也吸引外資加速合作。從維護市場公平競爭看，中國正「穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放」，通過加強知識產權保護、優化跨境數據流動規則等舉措，有效增強外商投資信心。

白明稱，中國高質量對外開放的目標不僅是讓外資「來得了、有發展」，更是讓外資不再只是「候鳥」，而能「落地生根」。

張茉楠認為，隨着美國「對等關稅」臨近，全球貿易衝突和保護主義上升，國際秩序面臨二戰以來最大挑戰。中國近年推出一攬子經濟增長方案，包括擴內需的發展戰略和逆周期的政策調節，持續釋放本國消費潛力，系列舉措為外資提供穩定預期和市場空間。

文：鍾鳴九