地緣政治影響 招商轉向國際兼擴大

近年外企在華投資持續下滑，今年1至2月全國吸收外資更只有1712.1億人民幣，按年下降20.4%。美國、日本、東盟、新加坡對華投資金額都有所下降，其中美國跌幅最大，超過三成。去年全年，中國實際使用外資‌8262.5億人民幣，按年下降27.1%。中美之間的緊張關係使得美企在華投資趨於謹慎。中國經濟復蘇乏力、國家安全法規的收緊也令外企對華大規模投資愈發謹慎。

不過與此同時，人工智能及新能源車等產業在中國的蓬勃發展，結合企業發展戰略、國家關係以及地緣政治，也為事情帶來轉機。法國、德國、沙特的對華投資呈現增長，諮詢公司榮鼎集團的數據顯示，德國汽車製造商貢獻了去年歐盟對華新投資的一半，寶馬將與阿里巴巴合作開發AI車載輔助系統，平治亦斥資20億美元在中國研發一款長軸距電動車。昨日會議上，平治董事長康林松的座位被安排在習近平對面，並有發言。

中國和平發展 為外企營造良好環境

當前地緣政治影響巨大，習近平昨也就中國政策派「定心丸」。他說，對於大家比較關心的中美關係，中方堅持通過平等對話磋商來妥善處理經貿摩擦；對外方面，中國堅定不移走和平發展道路，積極推動解決國際和地區熱點問題，努力為外資企業發展營造良好外部環境。

明報記者