習近平籲外企打消疑慮放心來華發展 晤歐美亞工商巨擘 允解決市場准入內捲問題

指外企是中國式現代化參與者

這場被喻為中國「最頂級招商會」昨於人民大會堂舉行。據新華社發布的習近平講話全文，他首先高度讚揚外資企業數十年來對中國的貢獻，來華投資帶動了中國經濟增長和就業，促進了中國技術和管理進步，助推了中國改革開放；在這一過程中也普遍得到豐厚回報。習近平說，實踐證明，外資企業是中國式現代化的重要參與者，是中國改革開放和創新創造的重要參與者，是中國聯通世界、融入經濟全球化的重要參與者。

籲外企獨立自主做出商業決策

「近年來，外商對華投資也受到地緣政治因素的干擾……我常講，吹滅別人的燈，不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，最終只會把自己的路堵住。」習近平批評個別國家搞小院高牆、關稅壁壘，將經貿問題政治化泛安全化，迫使企業選邊站隊。他呼籲外企「放寬眼界」，不盲目跟從，獨立自主做出商業決策；跨國公司有相當的國際影響力，希望大家採取務實行動，抵制各種開歷史倒車的行為。

習近平還提及外企近年在華遇到的困難，包括國內的管理問題。他承諾中國將以降低市場准入門檻為重點，着力解決「大門開、小門不開」的問題，進一步擴大開放；整治一些領域的「內捲式」競爭；保障在華外資企業同等享受國民待遇；為外商來華貿易投資盡可能提供便利。

「對外開放是中國的基本國策，開放的大門只會愈開愈大，利用外資的政策沒有變也不會變。」習近平稱，「總之，中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地，與中國同行就是與機遇同行，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。」

聯邦快遞平治沙特阿美擴投資

央視記者昨披露，參加會見的來自外企及商協會，其中外企代表有4間來自美國、15間來自歐洲、5間來自亞洲、1間來自南美洲，領域涵蓋科技、製造、能源等，共40餘人出席，場內座位呈圍桌式。會議持續90多分鐘，聯邦快遞、平治、賽諾菲、匯豐、日立、SK海力士、沙特阿美7間公司代表先後發言，他們表示將堅定不移擴大對華投資合作。

習近平說，對他們提出的意見及建議，有關部門會研究及採納。習也對在華外企提出「遵守當地法律法規，尊重當地文化和風俗習慣，誠信經營，積極履行社會責任」的期待。

與會者之一美中貿易全國委員會長譚森向路透社表示，他與出席者交談，「他們都認為這是值得的，習近平不僅承認企業和行業面臨的各種挑戰，而且承諾政府將採取行動」。

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