台管制陸生修讀關鍵技術 涵半導體AI軍工等 有大學憂礙交流

台灣行政院長卓榮泰前日指示教育部召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，要求相關部會盤點並確實提報技術項目，以利後續管控並有效確保國安。

鄭英耀與郭智輝昨赴立法院備詢時被台灣傳媒追問有關情况。鄭英耀說，關鍵技術當然一定要維護，確保機敏科技不外泄。同時，許多尖端科技人才培育，也關係到產業發展，如何讓產業有更好的發展；關鍵核心技術本來在智慧財產權跟專利都需要有一些保護，更何况涉及國安跟產業的發展，應該有一些規範。

媒體追問經濟部將會管制哪些技術，郭智輝表示，主要在於五大信賴產業，包括半導體、AI、軍工、資安到高階的信息及通訊技術（ICT），另一個是將來台灣賴以競爭的，也就是大健康的產業技術。另外，教育部高教司長廖高賢亦解釋，陸生來台本來就不能就讀與機密技術有關的系所。

根據陸委會公開資料，大陸研修生去年來台共有2296人次，學位生新生僅128人，加上舊生合計總數不足4000人。

靜宜大學：台校環境自由 難限制旁聽

《聯合報》引述台灣的大學領導層認為，為了防範陸生盜取台灣的技術強項，限縮特定科系屬情有可原；但若怕被統戰而擴大管制，將使兩岸學術交流更限縮。靜宜大學董事會監察人陳振貴表示，台灣學校環境高度自由，很難限制陸生旁聽，若發現涉及國安的課程有旁聽的陸生，會以軟性方式勸離。

台灣政府在教育界持續推進反統戰滲透工作，2月已宣布禁止台灣高校與中共統戰部旗下3高校、「國防七子」7所大學交流。

央視上鏡北一女師：遭步步進逼

日前，台北市立第一女子高級中學（北一女中）國文教師區桂芝接受央視訪問，質疑台當局將大陸定調為「境外敵對勢力」，其後遭檢舉調查。台灣陸委會建議由教育局與北一女中判斷，該老師是否適合在公立學校教書。區桂芝昨稱感受到「國家機器的力量步步相逼」。