登央視採訪遭舉報違教育中立 台教師：憂重回戒嚴

稱台灣不認中國屬背祖

台北教育局：尊重言論自由

區桂芝日前上央視表示「若台灣不認中國的話，無法面對祖先」，有台人為此提出檢舉，並指她多次在課堂違反教育中立。北一女中校方隨後約談區桂芝，台北市教育局昨回應表示，經校方查證，區桂芝沒有在校內違反教育中立，教育局也尊重教師的言論自由。

區桂芝昨出面受訪，表示當時在央視所回答的內容，單純只是一個「小老百姓的心聲」。她質疑，自己「講中國文化的美好有什麼牴觸的？」又反駁其言論是「我統戰對岸」。

陸學者質疑政治迫害陸配

另外，大陸配偶劉振亞「亞亞」日前被台移民署廢止依親居留許可，本周二（25日）離開台灣。中新社昨引述北京聯合大學台灣研究院院長李振廣表示，這是民進黨當局就日前拋出「17項策略」展開的具體行動，未來極有可能波及島內統派、重點人物、活躍人物等，更多兩岸婚姻家庭恐將被貼上「滲透」、「統戰」標籤。

李振廣說，民進黨當局的首要目的是在陸配群體中製造「寒蟬效應」，目前島內約38萬陸配人人自危。他質疑「亞亞」有關言論，島內很多名嘴也在講，為何「柿子只挑軟的揑」？李振廣認為，民進黨當局此舉打壓不同立場聲音，塑造台灣「內部有敵人」的氛圍，逼迫更多台灣民眾「表態」、「站隊」，從而孤立特定對象或群體，「這是典型的政治迫害」。