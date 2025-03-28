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陸漁船外海擦碰台軍艦 台媒稱刻意涉灰色作戰

【明報專訊】艦齡逾50年的台灣海軍8000噸坦克登陸艦「中和號」，昨（27日）凌晨在台中港外海與一艘中國大陸籍漁船發生擦碰，幸雙方人員均無損傷，台海巡署艦艇到場處理蒐證時，大陸漁船已離開現場，海巡署稱後續將依相關規定完成調查，釐清責任歸屬。

台海軍艦隊指揮部發布的新聞稿稱，台海軍所屬中和軍艦執行任務期間，於昨凌晨0時38分在台中港外海約45海里（限制水域外9海里）處，與大陸籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。

台海巡署到場後陸船駛離

稱將釐清責任歸屬

台海軍艦隊指揮部表示，海事案件發生後即協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協助處理與蒐證，但在海巡警艇獲報到場以後，大陸漁船已經向西駛離事發海域，海巡署通過無線電聯絡大陸漁船，對方僅語焉不詳說被船撞到。台海巡署表示，後續將依相關規定完成調查，釐清責任歸屬。

該宗撞船意外在台灣社交媒體引起關注討論，其中，facebook社群粉專「高雄好過日」等台媒發文表示，大陸漁船疑似「灰色作戰」，也有網民留言響應，「中國刻意製造衝突，想找機會擦槍走火」。另有帖文稱，本次大陸漁船已靠近台海域，台方必須詳加調查。

中和軍艦是美製「新港」級坦克登陸艦，是二戰後美國建造的第一種坦克登陸艦。該級艦計劃建造20艘，現役12艘。首艦於1969年服役。台海軍1997年從美國獲得該級坦克登陸艦，目前在役2艘，分別為中和、中平號，艦齡皆已達53年左右。中和號目前駐地在高雄市左營軍港，隸屬台海軍151艦隊。

中和級戰車登陸艦滿載排水量超過8700噸，最高航速可達20節（約時速37公里），機動性更高，可載運多達23輛AAV7兩棲登陸載具，且AAV7可透過艦尾的尾門進出，實施泛水登陸任務。目前該級艦仍是兩棲作戰、外離島運補的常客，在台海軍陸戰隊前年、去年頻繁測試全台各地「紅色海灘」時，就常見該艦在近海活動的身影。

相關字詞﹕兩岸關係 海巡署 漁船 軍艦 海軍

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