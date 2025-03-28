駐京周記：探訪科幻大會 AI各顯神通

今天始一連4天（28日至31日），由中國科協和北京市政府共同主辦的2025中國科幻大會即將在北京石景山區首鋼園舉行。記者昨（27日）探訪大會會場，充分體驗了一把人工智能（AI）與現實生活深度融合的應用場景。

會場最引人注目的「主角」，是各類的AI智能機械人，不過它們在大展拳腳之前，不是被吊在杆上就是癱坐在輪椅上，像極了身負絕技卻又有所顧忌的武林高手。而在操作手引領下，它們可以精細控制動作，還可以進入危險環境幫助人類完成「不可能」的操作。與以往不同，這次展出的很多機械人擁有類似人類皮膚的外表，遠處看與真人無異。

機械人多似真人

球形機械人可下水

在這些機械人中，邏騰科技卻帶來了一個「球」。據測試工程師鍾哲凱介紹，它擁有IP68防水性能（能夠在超過1米的水深下持續工作30分鐘以上），還有防爆防彈的功能。球體在水裏阻力更小，相較於陸地，腿足式機械人的優勢在於能源利用效率，比普通的腿部機械人高6至8倍。現在已應用於機場和公安領域。

氧艙+聲光氧 助改善抑鬱症

現場除了各式各樣的機械人，還有一個能左右人類情緒的「結界」，那就是光合聲團隊帶來的「情緒干預氧艙」。光合聲創始人圖拉古介紹，聽不到的聲音，看不到的光，都對人體有好處。比如10Hz的次聲波按照特定的頻率發送，大腦就會產生α波，有增強記憶力、幫助睡眠、加強機體的作用。而40Hz的光照會增加大腦分泌物質，抵抗阿爾茲海默病。同時，高壓氧氣會讓人體延遲衰老，增加代謝，提高抵抗力。這個氧氣艙就是結合了聲光氧，可以在人類毫無察覺的情况下干預情緒，如抑鬱症在3個月內就可以有所改善。除了使人開心愉悅之外，通過高頻超聲波擠壓淚腺，還可以使人在沒有悲傷情緒的同時流淚。圖拉古介紹，這項技術已經投入使用，北京保利CGV影城奧體中心店已經可以體驗。

另外，中關村論壇於昨正式拉開帷幕，開幕式現場，一個個仿真機械人吸引了所有參會人員的目光。機械人們可以下棋，可以做咖啡、斟茶，還能寫毛筆字，和人對話等，覆蓋了大量生活場景。

駐京記者 王佩凡