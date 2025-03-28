法外長訪華 王毅：中法將辦好三大高級別對話

巴羅：反對貿易戰 支持歐中對話

巴羅昨抵達北京，展開兩天訪華之旅。王毅昨早在北京釣魚台國賓館與巴羅舉行會談。據外交部網站消息，王毅在同巴羅共同見記者時，指雙方同意要積極推進下階段交往合作。辦好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話，適時舉行議會定期交流機制會議，用好兩國外交部間磋商機制，深入溝通、增進理解、凝聚共識。

會談時，巴羅提到，法方始終視中方為重要伙伴，堅定奉行一個中國政策。法方支持自由貿易，不贊成脫鈎斷鏈，反對打貿易戰；法方支持歐中開展對話，協商解決貿易分歧。

國務院總理李強昨在人民大會堂會見巴羅。新華社報道，李強表示，中方願同法方一道，遵循兩國元首的戰略引領，保持高層密切交往，拓展各領域互利合作，加強應對氣候變化等多邊協作，更好造福兩國和世界人民。

報道引述巴羅表示，法方高度重視對華關係，願同中方一道努力，積極落實兩國元首達成的重要共識，進一步密切高層交往，擴大貿易、投資、科技等領域互利合作，攜手應對氣候變化等全球挑戰。