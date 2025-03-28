明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

法外長訪華 王毅：中法將辦好三大高級別對話

【明報專訊】國務院總理李強昨在人民大會堂會見訪華的法國外長巴羅。李強表示，近年來，中法關係呈現穩健、積極發展的良好勢頭。在當前國際形勢下，中法作為獨立、成熟、有擔當的大國，應該加強溝通協作，為兩國和全球共同發展注入更多穩定性、確定性。當天，中共中央政治局委員、外長王毅昨與巴羅共同見記者時表示，雙方同意辦好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話。

巴羅：反對貿易戰 支持歐中對話

巴羅昨抵達北京，展開兩天訪華之旅。王毅昨早在北京釣魚台國賓館與巴羅舉行會談。據外交部網站消息，王毅在同巴羅共同見記者時，指雙方同意要積極推進下階段交往合作。辦好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話，適時舉行議會定期交流機制會議，用好兩國外交部間磋商機制，深入溝通、增進理解、凝聚共識。

會談時，巴羅提到，法方始終視中方為重要伙伴，堅定奉行一個中國政策。法方支持自由貿易，不贊成脫鈎斷鏈，反對打貿易戰；法方支持歐中開展對話，協商解決貿易分歧。

國務院總理李強昨在人民大會堂會見巴羅。新華社報道，李強表示，中方願同法方一道，遵循兩國元首的戰略引領，保持高層密切交往，拓展各領域互利合作，加強應對氣候變化等多邊協作，更好造福兩國和世界人民。

報道引述巴羅表示，法方高度重視對華關係，願同中方一道努力，積極落實兩國元首達成的重要共識，進一步密切高層交往，擴大貿易、投資、科技等領域互利合作，攜手應對氣候變化等全球挑戰。

上 / 下一篇新聞