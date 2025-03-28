前駐外大使理大談中國外交 稱須站穩立場忠於黨國人民

稱港生可以語言優勢為國效力

有理大學生提問，港人有何途徑投身外交領域為國效力。岳斌表示，目前中國在國際組織投入資金愈來愈多，但內地缺乏相關人才，港人可以發揮在語言方面的長處，外交部去年推薦港人到國際組織工作。他引用前總理周恩來對外交官選拔提出的「16字方針」和國家主席習近平的「27字總要求」，稱對外交官而言愛國主義是優先的，不僅中國，世界各國均把愛國放在首位，舉例自己2015年獲格魯吉亞授予「金羊毛」勳章時，評語首先讚揚其愛國主義精神而非對兩國關係的貢獻。他還表示，外交領域「崇尚强者」，你愈有能力，別人愈願意與你交往。

岳斌從蘇聯開始講述中俄關係的發展脈絡，指出中俄關係在所有中國對外關係中的獨特性、重要性，在演講原定時間結束後繼續「借用」幾分鐘分享他對中美關係的看法。

有觀眾表示，外交部駐港特派員公署的發言只會複述官方話語，如同「人肉喇叭」，是否考慮增加原創性表態。岳斌表示，建議這個觀眾自己查閱駐港特派員公署的職責是什麼。

理大：港須服務國家外交大局

理大校董會主席林大輝表示，兩名前大使的分享讓理大師生更深入了解中國的外交政策，開拓全球視野、厚植家國情懷。他說，香港必須配合國家做好外交工作，服務國家外交大局，批評以美國為首的西方國家「橫行霸道」。

明報記者