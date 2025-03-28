亞洲受美政策影響 學者籲團結勿內亂 星前外交官倡棄「亞洲人不如白人」定式

昨下午舉行的「美國外交政策走向及其對亞太合作影響」分論壇，中國有3名前外交部副部長、駐美大使張業遂、周文重、崔天凱，以及新加坡前常駐聯合國代表馬凱碩、美國前商務部長古鐵雷斯等前官員出席，會議廳140個座位很快爆滿。

前駐美大使：中美貿易或難再正常

在談到美國政策的影響時，周文重稱對此有些悲觀，美國可能再也不會把中國當成一個永久正常貿易伙伴，如果真的對中國施加總額60%的關稅，意味美國減少60%從中國的進口。崔天凱說，一個國家的貿易狀况，主要取決這個國家在全球生產和供應鏈體系所處位置；加收更高關稅，說明這個國家在下降，缺乏信心。

古鐵雷斯指美國外交政策被嚴重誤導，10年前在高科技晶片制裁中國，結果中國成為更強大的科技大國；對俄羅斯實施銀行業制裁，結果出現去美元化現象。《經濟學人》國際執行主編福利斯認為，現行對外措施影響美國自身經濟，已經看到人們開始擔心美國經濟衰退。同場的悉尼大學政治學教授、《中國的銀河帝國》作者基恩形容，正在衰退的美國實際上成為中國崛起的接生婆。他稱，從歷史看，如果美國衰落，去美元化是其中一個現象。他感覺美國會繼續衰落，某個時刻突然崩塌；中國要加強和保護人民幣在全球事務中的作用。

哥大教授：特朗普助東北亞團結

哥倫比亞大學教授薩克斯稱，美國總統特朗普有一個幻覺，以為美國市場的威脅巨大，他只要打貿易戰、關稅戰就能重繪世界地緣政治地圖，這想法是非常荒謬的。他提到，實際上特朗普現在正在「幫助」東北亞國家團結，東北亞團結能成為全世界經濟引擎。

馬凱碩指出，不要低估本地區的韌性，中國與東盟的貿易增長十分巨大，亞洲地區正在安全地發展自己的貿易機制。他強調，亞洲經濟規模愈來愈大，但亞洲人必須為成為領導者做好準備，不要有亞洲人不如白人的思維定式。

福利斯則提出，中國對美歐的出口重新定向，有可能會出現巨量的商品來到東盟等市場，這種情况下亞洲一定要避免發生內部的貿易戰，長遠來說亞洲要簽訂更多的自貿協議。

昨日另一場「共建和平友好合作的南海」分論壇上，多名發言者也認為不能低估美國對南海問題的影響。

越南外交學院前院長阮武松認為，特朗普的外交政策肯定會影響南海問題未來發展，尤其是間接的行動，不過他認為以現在東盟與中國的關係，可以排除公開武裝衝突的可能。聯合國前副秘書長劉振民強調，東盟國家與中國要堅持通過談判找到解決辦法，避免域外國家干擾本地區的和平穩定。

明報記者

（博鰲亞洲論壇2025年年會）

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