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美出口管制黑名單增54家華企

【明報專訊】美國商務部工業與安全局（BIS）昨（26日）在其官方網站發布兩項最終規則，再次以國家安全和外交政策為由，大幅擴大其出口管制「實體清單」，共將全球80個實體列入其中，預計本周五生效。此次行動中，中國成為最主要的目標，共有54家包括香港、台灣在內的中國實體被新列入該清單。中國外交部昨重申，對此堅決反對，中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。

路透：圖礙中方開發高超音速武器

美國在高科技領域對華限制措施進一步升級，繼前一天已將10餘家中國實體列入出口限制清單後，再次擴大範圍。路透社稱，這些措施旨在限制中國開發高性能計算能力、量子技術和先進人工智能的能力，並阻礙中方開發高超音速武器項目。

昨外交部例行記者會上，針對美方已將10餘家中國實體列入美國商務部的出口限制清單一事，發言人郭嘉昆稱，美方濫用實體清單等出口管制工具，以危害美國國家安全、違反美國外交政策為藉口，濫施非法單邊制裁，破壞全球產供鏈安全穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

郭嘉昆稱，中方敦促美方停止泛化國家安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，「停止濫用各類制裁清單無理打壓中國企業」。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業合法權益。

「電科芯片」昨發公告稱，子公司「西南設計」被列入BIS「實體清單」。目前西南設計各項業務穩步推進，經營及財務情况正常，本次被列入「實體清單」不會對西南設計業務產生實質性影響。

北京智源人工智能研究院昨亦發聲明，稱對於智源作為民辦非營利科研機構被加入「實體清單」表示震驚，強烈反對這一毫無事實依據的錯誤決定，要求美國相關部門撤回。

相關字詞﹕外交部 中國企業 反對 中美關係 實體清單

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