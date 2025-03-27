兩陸配遭點名 限月底離台

據台灣「聯合新聞網」昨報道，劉振亞前晚飛離台北，抵達福建福州長樂機場。網上直播影片所見，劉振亞一走出機場的到達口，就被一群戴口罩的人「包圍」護送，其間她不發一語，其後乘坐私家七人車離開。有民眾在機場大廳開直播，引來不少網民留言譏諷。但這些直播不久後被刪除，許多相關影片也消失。

台媒：劉振亞被廢依親居留許可 非禁入境

劉振亞在離台後再發出公開信，批評民進黨政府營造肅殺戒嚴氣氛，將陸配鎖定為「敵對勢力」在台潛伏者，而她被刻意挑中，作為打擊對象。她並點名批評台內政部長劉世芳對她作「人權迫害」，強調自己相信台灣是中國的一部分，早晚要統一，「我不會因為壓力否定這個立場」。

報道指出，劉振亞目前僅是被廢除依親居留許可，並非禁止入境，因此仍可以「家庭團聚」為由，申請來台短暫居留，最多可停留半年。

對於劉振亞被勒令離台，大陸國台辦昨表示，兩岸婚姻群體是「兩岸一家親」的生動寫照，民進黨當局一再濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，「有悖人倫，傷天害理」。

在劉振亞被要求限期離境後，台移民署昨再指出，已依規限令陸配「小微」及「恩綺」，必須於3月31日前出境。若未出境，將依法執行強制出境，堅定嚴正執法。截至昨日，移民署稱尚未收到兩人的相關訴願書。

75學者聯合聲明籲賴清德懸崖勒馬

另外，對於賴清德推出恢復軍法審判、以及移民署強制陸配劉振亞離境的舉動，台灣包括中研院院士陳培哲等75名學者昨發表聲明，批評賴清德宣布「中國是境外敵對勢力」等連串作為，正破壞與威脅台灣的民主與法治，並可能讓台灣陷入比烏克蘭更不如的危險困境，呼籲賴政府懸崖勒馬，並在兩岸與世界和平扮演關鍵角色。