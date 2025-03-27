國台辦增設網上舉報「台獨打手」 官網指依法追責 陸委會：對台人無效

國台辦官方網站昨上線「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，專欄以游動浮窗形式，設置在國務院台辦網站首頁。專欄還公布舉報郵箱，旨在為受打壓迫害者，或了解相關線索的人士提供求助平台。

國台辦稱公職人員側翼網紅充打手

國台辦網站提到，民進黨近期頻繁打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。某些「台獨」組織、「台獨」分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫兇，為虎作倀，助紂為虐。

昨例行記者會上，國台辦發言人陳斌華稱，設立該專欄是為了追責上述惡劣行徑和首惡分子，並歡迎受打壓迫害者，或了解線索的人士舉報。他並稱舉報將會妥善處理，擇期曝光，並「對證據確鑿、性質惡劣的犯罪分子依法追責」。

今年，在社媒短片平台「抖音」上有40多萬粉絲的「亞亞在台灣」（本名劉振亞）因多次拍片宣揚「武統台灣」，被台灣網紅舉報後，台灣移民署廢除她的在台依親居留許可，並限定她月底離台。劉振亞前天已返回大陸。國台辦這一最新舉措被認為與此有關。

去年8月，國台辦網站亦增設「依法懲治台獨頑固分子」的專欄，其中設有舉報郵箱。

陸委會：極少個案違法令 不存在迫害異己

陳斌華還批評，台灣領導人賴清德違逆民意拋出17項策略，把兩岸關係等同於敵對關係，大開歷史倒車、猖狂挑釁大陸，成為「兩岸和平破壞者」和「台海危機製造者」。

台灣陸委會昨回應，近期有些極少數個案由於違反法令規定，於是行政機關依法處理，當事人也可以提出相應司法救濟，不存在所謂的迫害政治異己。「中共一再設置各種名目舉報信箱，企圖形塑對台「長臂管轄」錯誤假象，沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流。」

分析：擴大打擊程度 圖起嚇阻效果

針對這項措施，台灣中央警察大學教授王智盛分析，這是大陸對近期一連串事件，包含賴清德推「國安17條」、陸配亞亞案等的回應。他指出，今年2月，大陸對台工作會議針對台獨的表述，已從去年打擊台獨「分裂」，擴大範圍至打擊台獨「挑釁行徑」，這次等於將會議綱領落實成具體政策。

此外，對台工作會議還提到「堅定支持島內愛國統一力量」，王智盛稱，國台辦這番舉措同時也是向支持統一的陸配網紅、人士傳遞「北京作為後盾」的信息。至於「台獨打手」的說法，王智盛稱，這是大陸官方過去很少用的名詞，且表述納入側翼、網紅、公務員等，擴大打擊的程度很大，試圖起到嚇阻效果。

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