船長公海被殺 山東海警立案扣疑兇

涉事漁船正返港

「澎湃新聞」報道，小星是威海市榮成人，自她有記憶以來，父親一直都在海上工作。她稱父親從最開始的船員做到後來的船長，一直幹到2021年。去年8月26日，為籌集小星嫁妝，父親再次登上遠洋漁船，前往印度洋公海工作，並計劃於今年6月下旬返航。

3月11日早上，小星的父親結束了與母親的語音通話後便失去聯繫。到12日下午，小星接到電話讓她趕回家，對方稱「你爸沒有了，在船上被人捅了，人掉海裏了」。小星稱，從各方了解到，父親在印度洋公海的船上遭到一名船員殺害，後被拋屍海洋。其他更多的案件信息需要警方取證調查。目前已請了律師，「無論怎麼樣，拼盡全力，也要爭取判他（兇手）死刑」。

小星表示，目前涉事船舶已被通知回港，預計4月初靠岸。據小星發布的內容顯示，她原本計劃7月結婚，就是為了讓父親在歸來後能出席見證。根據聊天記錄，3月10日晚，其父還在幫她挑選婚禮所用的服裝，她回憶爸爸留給她的最後一句話是：「你是新娘子，不能搶主持人飯碗。」