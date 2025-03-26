百度高管女兒捲「起底」爭議 檢察日報：嚴懲「開盒掛人」警示網暴

微博稱嚴打 受害者：維權難

《檢察日報》的評論文章題為「開盒掛人，挑戰法律無異於玩火」，稱要讓每一個未成年網民認識到，年齡不是違法犯罪的擋箭牌，網絡不是法外之地，任何踐踏法律的行為都將付出代價。

不過，不少網民對前述說法不以為然，幾乎所有留言都表示疑犯仍逍遙法外，也有聲音質疑公民信息泄露的源自公安部門的「內鬼」，官方卻隻字不提。

據《南方都市報》報道，目前已有10名「起底」受害者計劃組隊維權。受害者代表「小可」表示，由於戶籍所在地不同，受害者暫時只能各自報警，不清楚能否聯合起訴。「小可」說，警察只查出起底她們的帳號是其中一名疑犯買來的，起訴起底者前必須靠受害者自己先把對方真實身分查明，需要耗費大量時間、精力和金錢，維權困難重重，令許多受害者望而卻步，導致網絡暴力的犯罪成本非常低。