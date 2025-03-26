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兩年前扣押 美企美思明智5員工獲釋

【明報專訊】美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處2023年遭突擊搜查，5名中國員工被當局拘留兩年後，近日全部獲釋。公司發言人發聲明表示：「感謝中國當局，我們的前同事現在可以回家與家人團聚。」

路透社昨報道，5名美思明智員工已經獲釋，他們都是中國公民。報道沒有說明這5人獲釋的具體時間。

英國《金融時報》引述知情人士表示，這些員工被控從事公司業務執照正式範圍之外的活動，報道並提到，目前不清楚集團在中國的所有相關訴訟是否都已解決。

總部位於紐約的美思明智集團，主要從事在企業收購或其他大型投資前為做盡職調查工作，包括背景調查、資產追蹤以及欺詐和腐敗調查。2023年3月，中國有關部門突擊搜查該公司的北京辦事處，並拘留5名員工。北京統計局當時稱，該公司因違法從事涉外統計調查活動，被當局沒收並罰款約1068萬元（人民幣，下同）。美思明智隨即關閉在內地和香港的辦公室。同年，美國諮詢公司貝恩（Bain）和知名國際諮詢公司凱盛融英（Capvision）也遭到搜查。

外媒普遍注意到，簽署人員獲釋正值中國試圖重振海外投資、幫助振興低迷的經濟之際。彭博社稱這是在外資下滑的背景下，「（中國）官方為爭取外資作出的努力」。在剛舉行的中國發展高層論壇，就有數十名外企高管出席，並獲總理李強等高級官員接見。

相關字詞﹕中國發展高層論壇 振興經濟 外資

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