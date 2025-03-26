博鰲論壇 張軍：亞洲仍為世界經濟主引擎

博鰲論壇昨起至28日，一連四日在博鰲舉行，今年主題是「在世界變局中共創亞洲未來」。中新社報道，張軍昨在發布會上指出，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將出席年會，並在27日的開幕大會上發表主旨演講，老撾、孟加拉、蒙古、哈薩克、俄羅斯等國領導人將出席活動。另據初步統計，今年有來自60多個國家和地區的約2000名代表參加年會。

報告提DeepSeek提振市場對中國創新信心

論壇年會昨發布《亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告》，指出當前全球經濟保持中低速增長，面臨貿易戰、地緣政治變化、持續通脹和主要經濟體增長放緩等挑戰，世界經濟增長的不確定性增大，亞洲仍將成為世界經濟的主要引擎。《報告》預測，2025年亞洲GDP增長率為4.5%，今年中國的經濟成長率為5%，增長相對強勁，足以對東亞經濟增長作出有力支撐，又預料中國今年的整體措施，將持續支持經濟增長。

《報告》並提到，中國國產人工智能大模型DeepSeek發布的產品R1給華爾街帶來巨大衝擊，不僅改變了人工智能產業「算力至上」的底層邏輯，更讓全世界看到中國經濟的發展韌性和產業活力，提振全球市場對中國科技創新能力及長期發展潛力的信心。

張軍在發布會上表示，以《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）為代表的新一代自貿協定穩步推進，通過整合亞洲經貿合作機制釋放出區域大市場紅利。未來，隨着中國－東盟自貿區3.0版落地見效，亞洲貿易將獲得新動能。