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台揆：言論自由有界線 藍委：執法應顧及人權

【明報專訊】被指「鼓吹武統」的陸配網紅亞亞昨在限期前離台，台灣陸委會主委邱垂正昨在台立法院會前受訪表示，極少數的陸配發表鼓吹戰爭、「武統」台灣等言論，已經不屬於言論自由層次。對於劉女稱只是一個「普通的媽媽」，邱垂正表示，主管機關不斷提醒她的言行會造成台灣社會民憤，也認為已踰越很多法律規定，依《兩岸條例》相關規定，必須支持主管機關依法積極行政處分、行政作為，以確保社會秩序。

台行政院長卓榮泰昨在立法院施政報告備詢，針對事件表示內政部要拿出堅定態度，言論自由是有界線的，界線就是政權存續，不能詆譭台灣，又要台灣保護你。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇昨則表示，台灣應展現民主法治，重視人權；希望政府在執法的過程裏面，能夠顧及人道跟人權的照顧。

中華人權協會昨日發出聲明，強調「陸配人權也是台灣人權」，呼籲政府依憲法保障言論自由，認為是次撤銷居留許可嚴重影響基本人權，不利台灣自由民主形象；又引用《兒童權利公約》，稱兒童享有「不與父母分離」權利，聯合國亦強調以家庭分離作為懲戒手段違反人權標準。

與亞亞立場相左的陸配網紅「焦慮主婦Lia」于利雅則在facebook稱，亞亞才來台灣幾年就學會了抗議、嗆政府，「這融入的也太好了吧，台灣真是個可怕的地方，都把人教壞」。她還建議亞亞，在台灣這些行為可別成了習慣，「回娘家千萬不要這樣做」。

相關字詞﹕兩岸關係 武統 陸委會 陸配

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