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「武統論」陸配離台 盼「堂堂正正回來」 死線前返陸「非認錯」 登機前與丈夫子女相擁道別

【明報專訊】網名「亞亞在台灣」的陸配網紅劉振亞昨（25日）晚間搭乘8時45分班機離台前往福州，她此前因涉「武統」言論遭台當局限期離境，昨是最後一天。劉振亞白天赴台灣內政部外開記者會陳情，稱不會主動離開，不過晚間決定搭機離台，夜晚近7時帶着丈夫、子女抵達台北松山機場，表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。

稱要尊重台法律免留污點 盼抗告成功

劉振亞昨晚在松山機場對媒體表示，她不是因為認為自己錯了才離開，而是與律師溝通後認為，還是要尊重台灣法律，不希望以後回台留下污點，希望清清白白離開，未來會堂堂正正回來。綜合台媒報道，劉振亞表示，很遺憾她的抗告程序還未完成，希望有天抗告成功，能堂堂正正走進台灣。她也強調，希望後續申請團聚程序時，台灣內政部和移民署能依法行事，而非阻止她。

機場聚民眾聲援抗議

進入登機通道前，劉振亞與丈夫和3名子女擁抱道別，叮嚀他們要好好照顧自己；子女則不斷啜泣。劉隨後在台移民署人員帶領下前往登機。松山機場昨晚聚集大批民眾聲援或抗議，劉振亞報到、發言時，抗議民眾嗆聲「還不認錯」、「不要再回來了」，劉出言請求「知道你們人多，但請尊重我」。也有聲援者不斷喊聲「亞亞加油」。

劉振亞因在社媒短片平台「抖音」帳號拍片，發表「遲遲不武統」等言論被舉報。台移民署認定有危害台灣安全或社會安定之虞，依法廢止她在台依親居留許可，並管制5年內不得再申請，限期10天內離境；否則，將祭出「強制驅逐出境」手段。劉振亞此前向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，劉丈夫向台北高等行政法院提出抗告亦遭駁回。

內政部前促撤處分 稱「武統論」分析非鼓吹

劉振亞昨先是在聲援她的「台灣國際家庭互助協會」陪同下，赴內政部前訴求撤銷對她的行政處分。她在內政部大樓外辦記者會，強調要把握自己最後的機會。她說自己「就是一個普通媽媽」，但媒體卻用假結婚、「洗人口」對她人格毁滅；她從未鼓吹「武統」，「武統」言論是分析情勢，「我愛台灣、也愛大陸，我生活在台灣，我孩子也在台灣，我的家在台灣」。

劉振亞丈夫昨也到場，全程用閩南語表示，「我是台灣孩子，你們還是要讓我走嗎？我有生存在這的權利！」他說自己從亞亞說被網暴後就陪在身邊，至今已無法忍受抹黑，希望內政部暫停對他太太亞亞的驅離處分，不要讓他們家庭的破裂，「如果天秤今天還是傾斜，我們明天將不在台灣」。現場遭支持驅離亞亞的群眾包圍，大喊「滾回去」，雙方言語叫囂，火藥味十足。

台內政部長劉世芳昨則回應表示，「亞亞這位女士並不是普通媽媽」，形容事件從法律戰、輿論戰和心理戰「可以說是三戰齊發」。而遭台灣民眾舉報的類似個案還有陸配「小微」、「恩綺」，此前也都在台當局約談後被廢止依親居留許可，需要限期離境。

台移民署昨晚間再次表示，其他個案若未於限令期限內出境，將依法執行強制出境。

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相關字詞﹕兩岸關係 記者會 驅離 武統台灣 陸配

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