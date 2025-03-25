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粵推廿招促旅遊 提粵港澳遊艇自由行

【明報專訊】廣東省近日發布《關於推動旅遊高質量發展加快建設旅遊強省的若干措施》，提出20條具體舉措，提到推進粵港澳遊艇自由行，依託港珠澳大橋、深中通道打造大灣區城市精品旅遊路線等。要實施文旅投資100項在建重大項目和100項重點招商項目「雙百」計劃，力爭到2027年，全省年接待遊客突破9.5億人次，旅遊總收入突破1.3萬億元人民幣（約1.39萬億港元）。到2030年建成高水平旅遊強省。

《南方日報》報道，《措施》提出20條具體舉措，其中提到推進粵港澳遊艇自由行，高水平建設濱海旅遊經濟帶，加強「海洋-海島-海岸」與跨海島立體開發，大力發展跨海島旅遊，推動郵輪、遊艇、帆船、潛游、海釣等高端濱海旅遊項目發展；推動粵港澳大灣區旅遊一體化發展，高質量打造大灣區文化和旅遊產業圈，充分發揮大灣區高塔聯盟作用，依託港珠澳大橋、深中通道等重大工程打造大灣區城市精品旅遊路線。

擬造世界級旅遊景區 盼2027年吸客逾9.5億人次

另外要以世界文化遺產、國家5A級旅遊景區、國家級旅遊度假區等為基礎，打造2到3個具有國際影響力的世界級旅遊景區、度假區；推動廣州塔、清遠古龍峽創建國家5A級旅遊景區，順德華僑城歡樂海岸、梅州客天下創建國家級旅遊度假區。推動環南昆山-羅浮山森林溫泉康養目的地、嶺南國家公園生態旅遊集聚區、橫琴粵港澳大灣區康養度假基地建設。

此外，用好用足各類過境入境免簽政策，優化經港澳地區外國旅遊團入境珠三角地區和汕頭市144小時免簽政策。

相關字詞﹕港珠澳大橋 旅遊 自由行 粵港澳

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