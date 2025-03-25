粵推廿招促旅遊 提粵港澳遊艇自由行

《南方日報》報道，《措施》提出20條具體舉措，其中提到推進粵港澳遊艇自由行，高水平建設濱海旅遊經濟帶，加強「海洋-海島-海岸」與跨海島立體開發，大力發展跨海島旅遊，推動郵輪、遊艇、帆船、潛游、海釣等高端濱海旅遊項目發展；推動粵港澳大灣區旅遊一體化發展，高質量打造大灣區文化和旅遊產業圈，充分發揮大灣區高塔聯盟作用，依託港珠澳大橋、深中通道等重大工程打造大灣區城市精品旅遊路線。

擬造世界級旅遊景區 盼2027年吸客逾9.5億人次

另外要以世界文化遺產、國家5A級旅遊景區、國家級旅遊度假區等為基礎，打造2到3個具有國際影響力的世界級旅遊景區、度假區；推動廣州塔、清遠古龍峽創建國家5A級旅遊景區，順德華僑城歡樂海岸、梅州客天下創建國家級旅遊度假區。推動環南昆山-羅浮山森林溫泉康養目的地、嶺南國家公園生態旅遊集聚區、橫琴粵港澳大灣區康養度假基地建設。

此外，用好用足各類過境入境免簽政策，優化經港澳地區外國旅遊團入境珠三角地區和汕頭市144小時免簽政策。