17歲彝族女代孕產雙胎 官方介入穗警封涉案公司

打拐志工揭代孕公司 指價格關學歷

銷售稱彝族女多因貧困賣卵

上官正義在微博發文稱，他跟蹤廣州代孕公司「愛嬰寶」已有較長一段時間。近日，該公司銷售人員聲稱，「卵妹」（提供代孕的女性）的價格跟學歷掛鈎：本科學歷為10萬元左右，碩士研究生學歷為15萬元左右，學信網可查真偽。為打消上官正義的疑慮，該銷售人員還提供了該公司近期的一宗成功案例。

銷售人員給他發了一份廣州君蘭醫療設備有限公司與龍姓男子簽訂的「××性別零風險包成功協議書」，上面記錄了捐卵者的姓名、價格及懷孕方式等內容。該協議書約定的供卵、代孕等總價格為73萬元。上官正義補充說：「因為最後生的是雙胞胎，所以龍最後支付了90多萬元。」

銷售人員發來的兩份「出生醫學證明」顯示，兩名男嬰於今年2月2日出生於中山市小欖人民醫院，其父親名為龍××（50歲，漢族，江西省永新縣人），母親為哈××××（17歲，彝族，四川省金陽縣人，2007年5月出生）。上官正義稱，哈女植入胚胎時年僅16歲，產子時也才17歲。上官正義稱，近年彝族女性從事代孕比例極高，且逐步向未成年群體發展，他引述業務員的話術稱，「彝族女孩經濟困難，給8萬就能簽合同，生完再補2萬」。

據「天眼查」數據，涉事公司廣州君蘭醫療已列入經營異常，另一家關聯企業愛嬰寶醫療參保人數僅一人，卻在3年間頻繁更名。

涉事地稱兩嬰無登記 醫院稱無聽說

內地法律明令禁止代孕。涉事的兩間代孕公司均在廣州，廣州市衛健委相關工作人員對此表示，目前該委綜合監督處正在核實情况。而中山市衛生健康局工作人員則稱，沒有相關登記，建議聯繫醫院諮詢。小欖鎮人民醫院工作人員則稱無聽說。

另據「央廣網」報道，廣州警方昨中午已到現場並查封「愛嬰寶」辦公室。