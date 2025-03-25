商務部：限制外資措施減至29項 將推互聯網文化領域開放

【明報專訊】中國發展高層論壇2025年年會昨在北京舉行「經濟全球化新趨勢與擴大制度型開放」專題研討會，商務部國際貿易談判副代表李詠箑在會上表示，目前全國版外資准入負面清單已減少到29項限制措施，下一步將繼續推進服務業開放綜合試點。中國進出口銀行行長王春英認為，擴大制度型開放，既是推進高水平對外開放的重要標誌和必然選擇，也是實現以開放促改革、促發展的強大動力，對於打通國內國際制度通道、推動構建新發展格局具有重要作用。
王春英：應對部分經濟體內顧傾向
綜合《證券時報》等內地媒體報道，李詠箑表示，下一步，中國將推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電訊、醫療、教育等領域的開放。此前，國務院總理李強本月初在《政府工作報告》中介紹今年政府工作任務時曾提出，將推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。
與會的王春英表示，當前國際環境日趨複雜嚴峻，部分經濟體政策「內顧傾向擴大」日益明顯，全球經濟貿易復蘇乏力；同時，幾十年來行之有效的國際經貿規則遭遇挑戰。未來要繼續穩步提升制度型開放水平，可以從持續深化全球和區域經貿合作、主動對標國際高標準經貿規則、加快推進自貿區和自貿港建設等方面作出持續努力。