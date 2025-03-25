商務部：限制外資措施減至29項 將推互聯網文化領域開放

王春英：應對部分經濟體內顧傾向

綜合《證券時報》等內地媒體報道，李詠箑表示，下一步，中國將推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電訊、醫療、教育等領域的開放。此前，國務院總理李強本月初在《政府工作報告》中介紹今年政府工作任務時曾提出，將推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。

與會的王春英表示，當前國際環境日趨複雜嚴峻，部分經濟體政策「內顧傾向擴大」日益明顯，全球經濟貿易復蘇乏力；同時，幾十年來行之有效的國際經貿規則遭遇挑戰。未來要繼續穩步提升制度型開放水平，可以從持續深化全球和區域經貿合作、主動對標國際高標準經貿規則、加快推進自貿區和自貿港建設等方面作出持續努力。