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海關總署：中國續高壓查緝芬太尼類物

【明報專訊】美國近期就其國內芬太尼濫用問題多次對中國發出責難。海關總署網站昨發布消息，海關總署有關負責人就芬太尼類物質報關出口相關問題答記者問稱，《麻醉藥品品種目錄》（2013年版）裏面列管的阿芬太尼、芬太尼、瑞芬太尼、舒芬太尼等具有藥品屬性的芬太尼按照麻醉藥品管理。中國海關堅持依法管控、綜合施策，始終保持查緝芬太尼類物質高壓態勢。

美屢就芬太尼問題發難

海關：加強查緝能力防流出

海關總署表示，依據內地有關法律，進口、出口麻醉藥品和國家規定範圍內的精神藥品，應當持有國家藥品監督管理部門頒發的進口許可證、出口許可證。根據公安部發布的《非藥用類麻醉藥品和精神藥品列管辦法》，禁止任何單位和個人生產、買賣、運輸、使用、儲存和進出口。

海關總署稱，中國海關堅持依法管控、綜合施策，始終保持查緝芬太尼類物質高壓態勢，主要包括以下措施：加強芬太尼類物質走私風險分析研判，明確查緝重點，加大佈控查驗力度。充分發揮CT機、X光機等監管查驗設備效能，優化升級智能審圖算法，提高智能審圖對夾藏走私的識別能力；對機檢發現的可疑貨物、物品，及時開展人查驗，查緝夾藏、偽瞞報等行為。強化業務培訓，持續提升關警員對芬太尼類物質的查緝能力，堅決築牢芬太尼類物質海關口岸查緝防線。

相關字詞﹕管控 出口 芬太尼 海關總署

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