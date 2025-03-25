李強會戴恩斯提不應對抗 惟芬太尼問題未解難對話

戴特關係密切 曾充當中間人

戴恩斯與美國總統特朗普關係密切，曾在特朗普第一次任期中美貿易戰期間充當中間人。新華社報道，會晤時，李強表示，希望美方同中方更多相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則坦誠溝通、增信釋疑，深化兩國務實合作，攜手努力推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

李強：應珍惜中美經貿成果

戴恩斯：中方明白美方立場

李強稱經貿合作是中美關係的重要基礎。過去數十年，中美經貿合作成果豐碩，這是雙方共同努力的結果，應倍加珍惜。中美關係越是面臨困難，越要把中美經貿合作的大盤子守護好、發展好，持續不斷為兩國關係注入穩定。打貿易戰沒有贏家。

另邊廂，戴恩斯接受彭博社電話訪問時表示， 中方明白美國不只是要求緩解製造芬太尼的易制毒化學品流入美國的問題，而是制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國。

特朗普今年2月和3月先後以芬太尼問題為由，向中國輸美商品加徵10%關稅，中國則向美國農產品加稅，以及暫停三家美國實體的大豆輸華，予以反制。